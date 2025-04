W moim TOP 5 lipca jest przede wszystkim bardzo... aromatycznie. W tym miesiącu chciałabym polecić wam kilka produktów, które sprawią że wasza codzienność będzie pięknie pachnieć :-) To moje ulubione domowe aromaty, których używam do prania, mycia rąk, a także jako zapachy do wnętrza.

1. Żel do prania tkanin ciemnych i czarnych, PROUVE - cena 23 zł

Produkty marki PROUVE otrzymałam do testów i od razu urzekły mnie ich cudne zapachy. To połączenie środków czyszczących z perfumami. Żel do prania ciemnych tkanin działa nawet w niskich temperaturach - przetestowałam to osobiście! Jego aromat to kombinacja czarnej róży, konwalii i piżma.

2. Komplet kosmetyków, Home&You - cena promocyjna 34.30 zł z 49 zł

Zestaw od Home&You ozdobi każdą łazienkę, a do tego jest idealnym pomysłem na niezobowiązujący i funkcjonalny upominek. Zapach przywodzi na myśl nadmorskie wakacje!

3. Doniczka, JULA - cena promocyjna 3.49 zł z 4.99 zł

Lubię, kiedy kwiaty na moim parapecie prezentują się efektownie, ale nie lubię przeznaczać na ten cel dużych pieniędzy. Te doniczki to dla mnie opcja idealna - nie dość że ślicznie wyglądają, to są naprawdę tanie!

4. Płyn do płukania Lenor Parfumelle, Emerald & Ivory Flower - cena ok. 10 zł

Od dawna jestem zagorzałą fanką płynów do płukania z serii Parfumelle. Tkaniny po praniu są mięciutkie i przyjemne w dotyku, a aromat utrzymuje się na nich bardzo długo. Niedawno odkryłam kolejny oszałamiający zapach - Emerald&Ivory Flower.

5. Zapach z patyczkami rattanowymi Allverne, lawenda z Prowansji - cena ok. 22 zł

Kilka miesięcy temu pierwszy raz zetknęłam się z produktami Allverne. Szczególnie podobają mi się patyczki zapachowe - ich wonią naprawdę można cieszyć się przez 40 dni! Co kilka dni wystarczy przekręcić rattanowe patyczki, zanurzone w płynie.

