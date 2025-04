Wiosna w pełni! Pora na wiosenne porządki, prace w ogrodzie, rozpoczęcie sezonu grillowego... Nowy sezon wymaga oczywiście nowych gadżetów ;-) Zobaczcie, co wpadło mi w oko i co polecam w tym miesiącu! Tym razem nie mogłam zdecydować się na wybranie tylko 5 produktów, dlatego zupełnie przekornie, w moim TOP 5 znalazło się aż... 6 hitów!

Reklama

1. Farby do dekoracji ogrodu, Viva Garden!

Uprawiasz ogród? Hodujesz rośliny na balkonie? Uwielbiasz wypoczywać na działce? Chyba wszystkie lubimy otaczać się pięknymi przedmiotami, nie tylko we wnętrzu mieszkania. Od dzisiaj zwyczajne skrzynki na kwiaty lub ogrodowe donice mogą wyglądać zupełnie inaczej i stać się niebanalną ozdobą przestrzeni. Farby Viva Garden! są przeznaczone do malowania przedmiotów, które znajdują się na balkonie czy w ogrodzie. Ich gama kolorystyczna zachwyca! Ja zdecydowałam się na majowy barwinek i stokrotkę polną. Pomalowałam drewniane skrzynki, w których hoduję kwiaty na balkonie, a także mały stoliczek. Dzięki temu stare drobiazgi zyskały zupełnie nowe życie!

2. Płyn do płukania Morning Fresh - cena 7.99 zł

Do tej pory znałam tylko płyny do mycia naczyń marki Morning Fresh. Ostatnio jednak miałam przyjemność testować nowość, którą mogę gorąco polecić. Nowe płyny do płukania pachną obłędnie! Zapach mandarynki i kwiatu brzoskwini absolutnie skradł moje serce. Dzięki temu produktowi prasowanie jest łatwiejsze, a piękna woń utrzymuje się naprawdę długo. Płyny w sprzedaży już od 10 kwietnia!

3. Ręcznik papierowy Velvet, Chłonne Gąbki

To nie żart - ten ręcznik jest naprawdę tak chłonny, jak... magiczna gąbka! Dzięki temu cała rolka staje się o wiele bardziej wydajna i starcza na naprawdę długo. Must-have nie tylko na wiosenne porządki!

4. Grill węglowy, JULA - cena 49.99 zł

Ten uroczy, zielony grill stał się już moim ulubieńcem. Dzięki ciepłemu weekendowi mogłam zainaugurować na nim sezon grillowy! Przenośny grill jest niewielki, ale bardzo praktyczny. Wyposażony w składane nóżki, a także regulowany otwór wentylacyjny w pokrywie, na pewno stanie się najlepszym przyjacielem wszystkich miłośników grillowania!

5. Foremki na muffiny, Jan Niezbędny - cena ok. 3.50 zł za 10 sztuk

Jan Niezbędny lubi ułatwiać nam życie. Zupełnie nowe, aluminiowe foremki na muffiny nie wymagają smarowania tłuszczem, dzięki czemu wypieki stają się o wiele zdrowsze. Można ich używać bez konieczności stosowania dodatkowej formy, a po upieczeniu świetnie nadają się do transportu babeczek.

6. Naturalny płyn do czyszczenia łazienki, YOPE - cena ok. 13 zł

Produkty marki YOPE już od jakiegoś czasu są moimi sprzymierzeńcami przy porządkach. Chociaż są tworzone z samych naturalnych składników, ich moc jest naprawdę wielka, a skuteczność w niczym nie ustępuje żrącym środkom. Nie będę ukrywać, że dodatkowym atutem jest dla mnie miła dla oka oprawa graficzna!

Reklama

Zobacz więcej gadżetów do domu