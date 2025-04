Toaletki były niezwykle popularne w domach szlacheckich, potem na pewien czas zostały nieco zapomniane, ale niedawno wróciły do łask. Zazwyczaj toaletka składa się z siedzenia i szafki (albo blatu) z lustrem, do którego dołączone są szuflady. Ważne jest ustawienie tego mebla - położenie lusterka powinno umożliwiać wykonanie makijażu w dziennym świetle. Obok toaletki należy umieścić wygodne siedzisko o dopasowanej wysokości. Stolik z lusterkiem nie musi być wcale ogromny - pojemne szuflady i poustawiane na blacie pojemniki sprawią, że wszystkie kosmetyki bez problemu powinny się pomieścić.

Jaką toaletkę kupić?

Toaletka to chyba marzenie każdej kobiety - na równi z przepastną garderobą. Dzięki niej można uporządkować swoje kosmetyki, a makijaż nie musi już być wykonywany na poczekaniu, przy łazienkowym lustrze (zazwyczaj kiepsko oświetlonym...).

DIY: zamykana toaletka

Niestety, nie jest łatwo kupić ładną toaletkę. Są one dostępne zazwyczaj w 2 stylach - retro lub minimalistycznym. Jeśli w pomieszczeniu nie ma zbyt dużo miejsca na kącik do makijażu, nie musisz decydować się na duży mebel. Funkcjonalne pojemniki, ustawione na blacie, zastąpią z powodzeniem kilka pojemnych szuflad. Obecnie najpopularniejsze są białe toaletki, które świetnie pasują do większości wnętrz - zarówno tych urządzonych w stylu prowansalskim, jak i tych skandynawskich.

W naszej galerii znajdziecie 8 toaletek, które są dostępne w polskich sklepach.

