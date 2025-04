Na co dzień jestem redaktorem działu Przepisy, fanką eksperymentów kulinarnych i aktywności fizycznej: biegania, pływania i skakania na skakance. Niestety z tą ostatnią pasją wiąże się bardzo wymagająca czynność – dopranie sportowych ubrań z plam i zapachu potu tak, aby materiały zachowały swój kolor oraz właściwości.

Ostatnio dostałam do przetestowania kapsułki do prania Ariel Active Deo-Fresh PODS, z technologią ochrony przed uciążliwymi zapachami. Wszystko za sprawą technologii perfum, która neutralizuje, blokuje i maskuje nieprzyjemne zapachy. Czy faktycznie tak jest? Sprawdziłam!

Po wyjęciu produktu z pudełka zauważyłam, że jest to 3-komorowa kapsułka z białym, zielonym oraz granatowym płynem. Kapsułka ma niewielkie rozmiary i jest łatwa w użyciu. Dozowanie produktu jest banalne - wystarczy wyciągnąć jedną kapsułkę i wrzucić do pustego bębna pralki (POD ubrania). Gdy używam tradycyjnych produktów do prania, to zawsze mam wątpliwości, ile proszku lub płynu powinnam użyć, aby ubrania się doprały. Dlatego takie rozwiązanie jest dla mnie idealne.

Ubrania sportowe piorę po każdym treningu. Niestety nieprzyjemny zapach potu uniemożliwia ich ponowne założenia. Do tego pozbycie się go było ogromnym wyzwaniem dla tradycyjnych detergentów, których używałam do tej pory.

Jak używać kapsułek do prania Ariel Active Deo-Fresh PODS?

Wszystkie kapsułki Ariel PODS, są zaprojektowane tak, aby były bezpieczne dla większości tkanin, w tym dla odzieży sportowej. Jeśli na metce odzieży sportowej znajduje się informacja, że można ją prać w pralce, to możesz użyć kapsułek Ariel Active Deo-Fresh PODS. Producent zaznacza jednak, że nie mogą być używane do prania jedwabiu i wełny.

No i zawsze należy sprawdzić dokładne parametry prania na metce zalecane przez producenta odzieży, by np. dostosować temperaturę czy poziom wirowania. Ciekawostka – jeśli ubranie nie jest mocno przepocone, możesz je wyprać nawet w niższej temperaturze gdyż kapsułki Ariel PODS rozpuszczają się już w 30C.

Nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale używając kapsułek do prania, trzeba pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Kapsułkę należy wkładać do pustego bębna, a dopiero później ubrania. Pamiętaj, że maszyna nie może być przepełniona, bo wtedy woda nie będzie miała jak "pracować". Najlepiej zastosować metodę "pięści" – po załadowaniu prania powinno zostać na górze w bębnie tyle miejsca, by zmieściła się nasza pięść . Wtedy ani nie będziemy mieć przepełnionej pralki, ani nie będziemy prać za mało i niepotrzebnie zużywając prąd oraz wodę.

Pamiętaj! Po użyciu zamknij wieczko opakowania tak, aby usłyszeć charakterystyczny dźwięk domknięcia. Umieść je w miejscu niedostępnym dla dzieci, najlepiej na półce lub w szafce, gdzie będą miały utrudniony dostęp.

Przechowywać zawsze poza zasięgiem dzieci.

Dowiedz się więcej na stronie: www.keepcapsfromkids.eu

Jak Ariel Active Deo-Fresh PODS poradziły sobie z praniem sportowych ubrań?

Przykry zapach potu treningowego został całkowicie zniwelowany. Każda osoba regularnie uprawiająca sport doskonale wie, że nieprzyjemny zapach ubrań może zepsuć całą radość płynącą z biegania, jazdy na rowerze czy jeżdżenia na nartach. Tym razem nie miałam tego problemu, zgodnie z obietnicami producenta ubrania zostały doprane, przykry zapach potu zniknął, a podczas kolejnego treningu mogłam się cieszyć trwałym zapachem świeżości.

Warto również pamiętać, że od jakiegoś czasu ubrania sportowe nie są wykorzystywane jedynie w czasie treningu. Często nosimy je na co dzień. Obecnie popularne marki odzieżowe prześcigają się w tworzeniu kolekcji sportowych, które doskonale wpisują się w najnowsze trendy i mogą być uzupełnieniem garderoby każdej dziewczyny interesującej się modą.

Trzeba jednak pamiętać, że ubrania sportowe są wykonane ze specjalistycznych tkanin wysokiej jakości i wymagają specjalnego traktowania. Najlepiej prać je w specjalnych płynach, które pozwolą nam przez dług czas cieszyć się ich wyglądem i funkcjonalnością.

