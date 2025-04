1. torba na pranie, H&M Home - przeceniona z 59.90 zł na 41.90 zł,

2. poszewka dekoracyjna, Eurofirany - przeceniona z 38 zł na 11.40 zł,

3. szafeczka, Home&You - przeceniona na 44.50 zł z 89 zł,

4. naklejki dekoracyjne, H&M Home - przecenione na 27.90 zł z 39.90 zł,

5. kubek, a Tab - przeceniony na 18.60 zł z 31 zł

Wyprzedażowy szał trwa! Większość z nas zaopatrzyła się już prawdziwe perełki - przecenione o 50% boskie buty, szałowe dodatki za grosze i modne ciuchy w wyjątkowo niskich cenach. Czy w ramach przecen zajrzałyście już do sklepów z dodatkami do wnętrz? Jeśli nie, radzę to nadrobić bardzo szybko - właśnie teraz można znaleźć w nich niesamowite okazje i urządzić mieszkanie małym kosztem.

Tanie dodatki do domu

Oto moje subiektywne TOP 10 wyprzedażowe. Prezentowane gadżety znajdziecie w Home&You, H&M Home, a Tab, Eurofirany i Agata Meble. Wszystkie ceny zostały mocno obniżone, dlatego warto się pospieszyć!

Torba na pranie (1) z zabawnym napisem to świetny drobiazg, dzięki któremu z przymrużeniem oka można spojrzeć na pralnicze koszmary i górę brudnej bielizny.

Z kolei ozdobne poszewki na poduszki (2) i (9) odmienią oblicze salonu. Niedroga szafka (3) pomieści w sobie sporo drobiazgów. Dekoracyjne naklejki na ścianę (4) pasują nie tylko do pokoju dziecinnego! Moje serce skradł też kubek (5) ze śmiesznym hasłem. Z kolei kosz na bieliznę (6) prezentuje się naprawdę stylowo w porównaniu do plastikowych koszmarków spotykanych w wielu łazienkach.

Ciepły kocyk (7) może nie jest przydatny podczas letnich dni, ale z pewnością przyda się już jesienią! Fartuszek w graficzne wzory (8) idealnie zaprezentuje się na każdym aspirującym szefie kuchni. Urocze pudełko (10) pomieści z pewnością mnóstwo ciastek lub innych drobiazgów.

6. kosz na bieliznę, Home&You - przeceniony na 134.50 zł z 269 zł,

7. kocyk, Eurofirany - przeceniony na 44.28 zł z 147.60 zł,

8. fartuszek, a Tab - przeceniony na 23.40 zł z 39 zł,

9. poszewka, Home&You - przeceniona na 19.50 zł z 39 zł,

10. pudełko, Agata Meble - przecenione na 24.99 zł 42.90 zł

