Jeśli lubisz ozdoby pełne elegancji i blasku, zrób wianek ze srebrnych i złotych bombek, który rozświetli pomieszczenie. Do stworzenia wianka potrzebujesz:

styropianowej obręczy o średnicy 30 cm,

około 150-200 srebrnych i złotych bombek choinkowych. Najciekawszy efekt uzyskasz poprzez połączenie różnych bombek: mniejszych i większych (o średnicy od 2-5 cm), brokatowych i gładkich, błyszczących i matowych. Możesz również wybrać bombki w innych kolorach,

dodatków, np. 20-30 perełek na szpilkach,

narzędzia do klejenia na gorąco wraz z wkładami klejącymi np. Bosch GluePen

Świąteczny wieniec z bombek - krok 1.

Włącz narzędzie do klejenia, włóż wkład klejący i zaczekaj 15 sekund, aż narzędzie się rozgrzeje i będzie gotowe do pracy. Następnie obklej wewnętrzną i zewnętrzną krawędź obręczy styropianowej bombkami, nakładając na nie klej.

Krok 2.

Gdy obkleisz zewnętrzną i wewnętrzną krawędź obręczy, przyklej kolejne bombki do górnej warstwy wianka, jedną obok drugiej, aż zakryjesz cały wierzch obręczy.

Krok 3.

Między bombkami pozostaną przestrzenie. Możesz je uzupełnić mniejszymi bombkami lub wypełnić luki perełkami na szpilkach, wbijając je w styropianową obręcz. Dzięki temu Twój wianek będzie jeszcze bardziej elegancki.

Do wianka możesz dodać wstążkę i powiesić go w wybranym miejscu lub możesz położyć go na stole i dodać do niego świece, dzięki czemu ozdoba rozświetli świąteczny stół szykownym blaskiem.

