Jeśli chodzi o domowe dodatki, Boże Narodzenie to przede wszystkim oczywiście ozdoby choinkowe, wieńce adwentowe i dekoracje do wnętrz. Ja uważam jednak, że święta powinny gościć także w kuchni - i to nie tylko pod postacią aromatycznych makowców, pysznych śledzi po kaszubsku czy moich ukochanych pierogów z kapustą i grzybami.

Oczywiście, bez talerzy z reniferami czy ścierek w gwiazdki wigilijna kolacja przecież się odbędzie, ale urocze gadżety pomagają budować niepowtarzalny nastrój na długo przed świętami!

Dodatkowym argumentem jest fakt, że ich ceny są zazwyczaj naprawdę niskie - ceny produktów z galerii zaczynają się nawet od... 2,50! Takie drobiazgi mogą być również słodkim upominkiem mikołajkowym lub gwiazdkowym. Niektóre z tych gadżetów możesz wykorzystywać przez cały rok - czy biało-czerwone metalowe puszki z IKEI wyglądają jakby były zarezerwowane wyłącznie na okres Bożego Narodzenia?

Moje osobiste hity to reniferowe przyprawniki z Rossmanna, eleganckie ściereczki z choinkami marki a Tab, talerze z delikatnym wzorem świątecznym z IKEI, a także przezabawnie zapakowany zestaw ściereczek prosto z Home&You. A wy? Co wybieracie?

