Święta Bożego Narodzenia to tylko kilka dni, ale niezwykła świąteczna atmosfera towarzyszy nam niekiedy od listopada aż do stycznia. Nic dziwnego, że trudno nam się rozstać z magią świąt – to jedyny moment, gdy każdy może bez wyrzutów sumienia złapać chwilę oddechu i poczuć się jak małe dziecko czekające niecierpliwie na pierwszą gwiazdkę. Błysk świątecznych świecidełek, smaki i zapachy potraw, dźwięki kolęd i mikołajowych dzwoneczków – święta oddziałują na wszystkie nasze zmysły. Jeśli jesteś miłośnikiem niezwykle modnego w ostatnich latach skandynawskiego stylu, nie musisz się obawiać, że na czas Świąt trzeba będzie się pożegnać z aurą Północy. Podpowiemy ci, jak stworzyć w domu wyjątkowy, świąteczny klimat w skandynawskim klimacie.

Reklama

Zmień swój dom na święta razem z IKEA

Tkaniny świąteczne – jakie materiały stworzą świąteczny wystrój?

Żyjemy coraz bardziej świadomie, a w naszych oczach zyskują niedoceniane niegdyś wartości, takie jak minimalizm, uważność czy dbanie o środowisko. Nie bez przyczyny zatem skandynawski styl od paru lat święci tryumfy w naszych domach. Bliski naturze, pozornie nieco surowy charakter Północy doskonale wpisuje się w te trendy. Stawia na prostotę i funkcjonalność naszego otoczenia, a także naturalne materiały – drewno, wełnę, len czy wiklinę. Nie pozwala na nadmiar bodźców w naszym otoczeniu, ale mimo stonowanych barw wprowadza do naszych domów sporo ciepła i przytulności.

Jak to połączyć ze Świętami, zazwyczaj pełnymi świecidełek, kolorów, wzorów i, nie bójmy się tego przyznać, wszechobecnej tandety? Zgodnie z duchem Skandynawii – całkiem prosto. Bo i na prostotę powinniśmy postawić.

Typowe dla Skandynawii są naturalne tkaniny – wełna, bawełna i len. Pledy i koce, ciepłe i miękkie poduszki, wreszcie przybranie stołu – to wszystko może nam się kojarzyć z rozpalonym kominkiem w przytulnym domku na dalekiej, skutej lodem i śniegiem Północy.

Włochate, lniane albo dzianinowe poduszki aż się proszą, by się w nie wtulić w chłodny wieczór. Pasować do nich będzie wełniany pled, a chłodną szarość może przełamać beżowa narzuta. Okno możemy przyozdobić klimatyczną, lnianą zasłoną, która nieco rozjaśni wystrój pomieszczenia, jednocześnie nadając mu przytulności.

Nie tylko łóżka i kanapy przystrajamy zimowymi elementami. Nawet kuchenne ścierki albo wycieraczka mogą nawiązywać do klimatu Świąt, a chłodną podłogę możesz przykryć ręcznie tkanym dywanem z wełny lub miękkim dywanem z długim włosiem. Dla miłośników puchatej przytulności najlepszym wyborem może się okazać po prostu owcza skóra, która pięknie wygląda, a dzięki grubej warstwie wełny nie pozwoli stopom zmarznąć, nawet gdy nawiedzi nas zima stulecia.

Nie zapominajmy o filcu – ten wdzięczny materiał często wykorzystywany jest przez Skandynawów do tworzenia ozdób świątecznych, które można powiesić na choince. Całości dopełni wesoły akcent w postaci jutowych worków do pakowania prezentów.

Ubierz swój dom w nowe świąteczne tekstylia i stwórz przytulną atmosferę

Świąteczne wzory, faktury i dodatki w skandynawskim stylu



Naturalne tkaniny pozwolą nam wprowadzić minimalistyczny, skandynawski styl, a jednocześnie wpuścić do domu nieco przytulności. To jednak nie wszystko – warto postawić również na typowo świąteczne wzory i faktury, takie jak folkowe hafty, błysk uwielbianego przez Skandynawów szkła i geometryczne wzory. Czyli typowo północny mariaż tradycji z nowoczesnością, który najpiękniej się prezentuje przy tradycyjnym świetle świec.

Bardzo subtelny motyw zimy znajdziesz na miseczkach i kubkach o fakturze nawiązującej do dzianiny. Jeśli bardziej od tradycyjnej dzianiny przekonują cię nowoczesne geometryczne wzory, postaw na szklanki i kieliszki o delikatnym zdobieniu, a także tacę i serwetki w ten sam motyw. Trójkąty możesz mieć nawet na wycieraczce, świeczniku i kuchennych ścierkach. Skandynawskie wzory to jednak nie tylko geometryczne desenie.

Świąteczny stół nie może być kompletny, gdy nie ma na nim świec. Nic tak jak ich światło nie nadaje uroczystego nastroju i zarazem domowej atmosfery. Możesz skusić się na świeczkę w skandynawskie wzory lub postawić na subtelną świecę zapachową – słodka woń przypraw i klonu zadziała na zmysły gości i błyskawicznie wprowadzi ich w wyjątkowy, świąteczny klimat. Czerwone, srebrne, białe lub wzorzyste świece możesz umieścić na szklanej podstawce, białym świeczniku o zimowych zdobieniach lub w nastrojowym kandelabrze, który zawiśnie u sufitu. Szukasz czegoś bardziej nowoczesnego? Szklany wazon-świecznik może służyć za podstawkę na tealighty, a jednocześnie w jego wnętrzu możesz umieścić dowolne świąteczne ozdoby, na przykład szyszki.

Choinkę ozdobią piękne szklane bombki i ozdoby w chłodnych barwach bieli i srebra. Na parapecie zaś możesz postawić ozdobną lampkę LED przypominającą drzewko wykute w bryle lodu. Ta niebagatelna ozdoba nada domowi ciepłe, przyjazne światło, nawiązując zarazem do blasku zimowego słońca w soplach lodu.

Świąteczne kolory – czym przełamać skandynawskie szarości?

Uroczysty stół w stylu skandynawskim nie musi być nudny. Wprost przeciwnie, Święta to czas wyjątkowy i magiczny, więc trochę tej magii powinniśmy przemycić na salony. Typowe dla Skandynawii są biel, beże, szarości i jasne brązy. Kolory Bożego Narodzenia zaś to czerwień i zieleń – właśnie tymi barwami możemy przełamać skandynawski chłód.

Typowa dla szwedzkiego krajobrazu czerwień Faluröd to odcień, który chętnie zagra pierwsze skrzypce i wprowadzi mocny akcent do wystroju pomieszczenia, jednocześnie świetnie nawiązując do skandynawskiej stylistyki. Idealnym tłem dla niego będzie nawiązująca do barw natury delikatna zieleń świątecznego drzewka.

Świąteczne akcesoria pozwolą ci pozostać w północnym klimacie, a jednocześnie podkreślić wyjątkowość chwili. Szary obrus w delikatny geometryczny deseń będzie stanowił świetne tło dla mocniejszych akcentów. Możesz też postawić na świąteczny obrus w jaskrawym kolorze czerwieni. Na jego tle pięknie będą się prezentowały różne dodatki, ozdoby i zastawa. Jeśli szukasz subtelniejszego świątecznego akcentu, znakomicie sprawdzi się biały obrus w delikatne, czerwone wzory i pasujące do niego miski, serwetki czy talerzyki.

Jeśli zaś chcesz ujednolicić przybranie salonu, szara tkanina w zimowe, skandynawskie zdobienia może zamienić się w obrus lub bieżnik i pokrowce na krzesła. Pięknie korespondować z nimi będzie dekoracyjna poduszka z dzianiny w podobnych odcieniach.

Atmosferę podkreśli zieleń choinki, a także jej pojedyncze gałązki i szyszki, którymi możesz przystroić stół. Zabawnym i ozdobnym akcentem może być zielona kózka ze sztucznych gałązek, która z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich gości i wzbudzi sympatię najmłodszych.

Wybierz dekoracje świąteczne do swojego domu

Artykuł powstał we współpracy z IKEA.