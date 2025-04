Jeśli uwielbiasz technologiczne nowości, to mamy dla ciebie listę potrzebnych sprzętów, które niezwłocznie powinny znaleźć się w twoim domu. Są to przedmioty tanie, wygodne, a poza tym pozwolą ci stworzyć inteligentną przestrzeń, w której będziesz czuła się bezpiecznie.

Zobacz kto puka do twoich drzwi

Domofon to podstawa, ale jego wadą jest, że nigdy nie wiesz kto właśnie pukał do twoich drzwi i czy warto otwierać. Aby się przed tym uchronić powinnaś skorzystać z unowocześnionej wersji domofonu, czyli tzw. wideodomofonu. Jego zaletą jest możliwość wcześniejszego podglądu gości, którzy właśnie stanęli przed twoimi drzwiami. Ale to nie wszystko, bo jeśli ktoś odwiedzi cię podczas twojej nieobecności możesz skorzystać z funkcji nagrywania i odtworzyć później przygotowany film.

Zlokalizuj swoje rzeczy

Poszukiwania kluczy czy portfela to nie lada wyzwanie, przed którym tak naprawdę stajemy prawie każdego ranka. Rzucone gdzieś przedmioty, następnego dnia stają się nie do zlokalizowania. I tak, kiedy spieszymy się do pracy czy na ważne spotkanie najpierw musimy przeszukać cały dom, żeby znaleźć to czego szukamy. Najlepszym rozwiązaniem na pozbycie się tego problemu jest "lokalizator". Wystarczy doczepić go do kluczy czy portfela, a następnie za pomocą aplikacji w smartfonie znaleźć ich położenie. Dzięki temu już nigdy nie będziesz musieć szukać zapodzianych gdzieś przedmiotów.

Niech pomieszczenie dopasuje się do ciebie

Inteligentny termostat sterowany przez smartfony, tablety i komputery to proste urządzenie, które dostosowuje się do nawyków. A właściwie, dostosowuje temperaturę w twoim domu do ciebie. Odpowiednio dostosowuje temperaturę w pomieszczeniach w zależności od twojej aktywności w danym miejscu. To pozwoli zaoszczędzić ci aż 25% na rachunkach.

Podglądaj swojego zwierzaka

Miłośnicy zwierzaków w domu powinni skorzystać z urządzenia Petcube, które pozwoli im obserwować swojego pupila nawet kiedy są poza domem. Od tej pory już nie będą musieć martwić się, że wychodząc do pracy zostawiają zwierzątko samo w domu. Dzięki urządzeniu Petcube nie tylko mają możliwość podglądać przez kamerkę co robi w ich pupil domu, ale także mówić do niego czy bawić się z nim.

Czuj się bezpiecznie we własnym domu

Najprostszym sposobem na stworzenie inteligentnego domu będzie zamontowanie urządzenia, które jednocześnie ma w sobie wbudowany czujnik zalania, dymu oraz ruchu, a także czujnik zbliżeniowy, który przypomni ci o otwartym oknie. Niektóre urządzenia, mają również specjalną wtyczkę, która zdalnie steruje wyłącznikami sprzętów elektrycznych, tym samym zapobiegając nadmiernemu zużyciu energii. Zwróć szczególną uwagę na Zestaw FIBARO Starter Kit, który łączy wszystkie te funkcje.