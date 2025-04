Tradycja umieszczania na stole lub niskiej komodzie (na miesiąc przed Bożym Narodzeniem) charakterystycznego wianka ze świecami wywodzi się z Niemiec. Zapoczątkował ją w XIX wieku pewien pastor–nauczyciel, który, chcąc umilić dzieciom oczekiwanie na Święta i wprowadzić podniosły nastrój, zrobił drewniane koło, na którym codziennie zapalano kolejną świecę.

Dzisiaj tradycja ta zachowała się w nieco zmienionej formie - mamy jedynie 4 świece, które odpalamy w każdą niedzielę Adwentu. Jak zrobić stroik adwentowy w domu?

Stroiki adwentowe najczęściej lądują na stołach lub komodach, czasem także na wyspach kuchennych. Są na tyle duże, aby pomieścić cztery bryłowe lub kuliste świece. Najpopularniejsze są te klasyczne, stworzone ze sztucznych lub żywych gałązek, szyszek oraz owoców - żurawiny, jarzębiny, etc.

Gotowy stroik świąteczny możesz postawić luźno na stole lub wykorzystać elegancką podstawkę - drewnianą lub metalową. Świetnie sprawdzą się także kawałki materiału, ale musisz uważać, aby tkanina nie zajęła się ogniem ze świecy.

fot. Stroik adwentowy/Adobe Stock, New Africa

Jeśli chcesz postawić na bardziej nowoczesne, klimatyczne stroiki, wybierz drewniane, wiklinowe lub rattanowe stelaże, złote elementy czy dekoracyjne światełka. Świetnie sprawdzi się także motyw rustykalny, wykorzystujący naturalne elementy, w szczególności surowe, nieobrobione drewno.

Stroik w stylu pałacowym

Buduarowy stroik adwentowy w stylu glamour sprawdzi się w eleganckich i nowoczesnych, ale także minimalistycznych wnętrzach. Złoto w połączeniu z czarnymi lub białymi elementami idealnie ociepli surowe wnętrze, a także podkreśli staroangielski lub francuski klimat.

Na pomalowanym na złoty kolor płaskim talerzu ustaw złociste świece. Otocz je gałązkami świerka, dużą ilością małych i dużych złotych bombek, złotym siankiem i szyszkami sosny.

fot. Stroik adwentowy nowoczesny/Pinterest

Adwentowy stroik w kubkach

Kubek, osłonka na doniczkę czy wazon - wszystkie te elementy możesz wykorzystać do stworzenia niewielkiego, nowoczesnego stroiku. Ustaw świece w identycznych kubkach (np. blaszanych). Otocz je szyszkami, owocami krzewów dekoracyjnych zimą i gałązkami. Postaw obok siebie. Stroik adwentowy już gotowy!

fot. Stroik adwentowy w wazonie/Pinterest

Adwentowy stroik w lampionie

Stroik adwentowy możesz przygotować także w dużym, dekoracyjnym lampionie. Włóż do środka gałązki i wybrane świąteczne ozdoby, a następnie całość wykończ światełkami i wstaw do środka świecę LED - naturalna nie do końca sprawdzi się w zamkniętym lampionie.

Światełka możesz podkleić do ścianek lampionu, a do środka dołożyć wysokie, smukłe gałązki, aby wypełnić całą przestrzeń lampionu.

fot. Stroik adwentowy w lampionie/Pinterest

Stroik adwentowy z bombkami

Nowoczesny stroik adwentowy możesz przygotować także przy pomocy bombek choinkowych. Połącz je z gałązkami, szyszkami i czerwono-złotymi elementami, a do środka wstaw cztery świece różnej wysokości. Taki stroik świetnie sprawdzi się także powieszony na drzwiach - wówczas dodaj do niego mocną, ozdobną wstążkę, która utrzyma całą konstrukcję.

fot. Stroik adwentowy nowoczesny/Adobe Stock, Blokhin

Drewniana podstawa to piękna dekoracja sama w sobie - możesz na niej ustawić świece i dowolne świąteczne ozdoby, a także wykończyć wszystko kolorowymi lub jednolitymi światełkami. Możesz luźno ułożyć poszczególne elementy na plastrze drewna albo przymocować je na stałe przy pomocy kleju na gorąco.

Gotowy stroik na drewnie będzie pięknie prezentował się na kuchennej wyspie, stole, a także komodzie czy szafce nocnej.

fot. Stroik adwentowy na drewnie/Pinterest

Stroik adwentowy, jeśli zrezygnujesz ze świec, możesz powiesić także na drzwiach czy ścianie. Zamiast świeczek możesz wykorzystać lampki choinkowe albo niewielkie żarówki LED na baterie. Tak przygotowana dekoracja będzie doskonale wyglądać zarówno wewnątrz, jak i po zewnętrznej stronie drzwi wejściowych.

Klasyczny stroik udekoruj w całości gałązkami, ale jeśli chcesz przygotować nowoczesną, minimalistyczną wersję, przygotuj jedynie stelaż z gałązek i subtelnie udekoruj go zielonymi elementami i światełkami. Możesz dorzucić także kilka choinkowych bombek.

fot. Stroik adwentowy na drzwi/Adobe Stock, Viktor Pravdica

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.05.2019.

