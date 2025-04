Nie wiesz jak zrobić stroik wielkanocny, który uzupełni świąteczne dekoracje twojego domu? Prezentujemy 5 inspiracji, które nie są skomplikowane i wykonasz je sama. W tworzeniu ozdób świątecznych obowiązuje jedna zasada: ma być kolorowo i radośnie. Wystarczą nawet 3 elementy, dzięki którym stworzysz piękny stroik.

Stroik wielkanocny jest piękną ozdobą świątecznego stołu. Jego kompozycja powinna być utrzymana w wesołych i jasnych zestawieniach kolorystycznych. W tym czasie królują żonkile i tulipany, warto więc je wykorzystać. Aranżacje kwiatowe możesz przyozdobić wydmuszkami, baziami, mchem oraz ceramicznymi figurkami w kształcie zajączków i baranków.

Stroiki wielkanocne możesz wykonać również ze świeżo zerwanych gałązek bukszpanu. Najłatwiej uformować z niego okrąg, przewiązać kolorową wstążeczką, dodać kilka świeżych kwiatów i ozdób w postaci kolorowych jajeczek, czy figurek... i gotowe!

Niewielki koszyk, mech, sztuczne żonkile oraz żółte, różowe i zielone pisanki — to wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia prostego, pięknego stroika wielkanocnego. Pastelowe odcienie przywołują na myśl wiosnę i kojarzą się z delikatnością. Przygotowany w takich barwach stroik wielkanocny nie tylko będzie pasował do większości wnętrz, ale także nada im klimatu i stworzy ciepłą, rodzinną atmosferę.

Elementy sklejaj ze sobą klejem na gorąco — pistolet kupisz w każdym sklepie budowlanym za około 30 złotych. Pisanki możesz dodatkowo ozdobić błyszczącymi koralikami i perełkami, stroik zyska niepowtarzalny charakter.

Zamiast drewnianego czy wiklinowego, do stworzenia wielkanocnego stroika doskonale sprawdzi się metalowy koszyk. Wybierz ten w jasnych kolorach lub przemaluj go na biało albo pastelowo.

Do środka wystarczy włożyć słomę, kilka pisanek i sztucznych lub świeżych kwiatów i prosty, minimalistyczny, a przy tym przeuroczy stroik gotowy. Metalowy koszyk sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, które są minimalistyczne, nieco industrialne, ale mimo wszystko ciepłe. Koszyk może być w pastelowych kolorach, a także biały. Dobrze wyglądają także drewniane elementy przy koszyczku.

Wielkanocny stroik możesz wykonać również z... ciasteczek! Pięknie prezentują się te w kształcie pisanek - wystarczy ozdobić je kolorowym lukrem i dodać kilka ozdób z cukru (kupisz je w większości cukierni i dużych sklepów spożywczych). W takim stroiku wielkanocnym możesz umieścić także cukrowe króliczki oraz malutkie ciasteczka. Możesz włożyć je w niewielkie ozdobne torebeczki albo ułożyć luzem.

Gniazdo z gałązek możesz stworzyć sama albo kupić gotowe w kwiaciarni lub w sklepach z elementami dekoracyjnymi - kosztuje zwykle kilka lub kilkanaście złotych.

Za pomocą kleju na gorąco przyklej do gniazdka wszystkie pisanki - te duże i małe. Najlepiej sprawdzą się te styropianowe - pomaluj je na wybrany kolor i dodaj złote lub srebrne elementy - paski albo kropeczki. Możesz też dokupić wielkanocną pieczątkę i wykonać stemple na większych jajkach.

Pomalowane na niebiesko pisanki ułożone w niewielkim koszyczku z brzozowych gałązek wygląda niezwykle elegancko. Charakteru dodają mu świeże kwiaty i ozdobne piórka w brązowo-beżowej kolorystyce.

Do takiego stroika wielkanocnego możesz dodać pomalowane na ten sam kolor drewniane figurki - zajączków, baranków lub kurczaczków, które jeszcze bardziej podkreślą wyjątkowy klimat świąt.

Niestety, nie zawsze możemy spędzić święta z tymi, których kochamy. W okresie wielkanocnym również na cmentarzach pojawiają się kolorowe stroiki, które choć w małym stopniu pozwalają na odrobinę radości z nadchodzących świąt, gdy symbolicznie dzielimy się nią z bliskimi zmarłymi.

Stroiki na cmentarz na Wielkanoc nie różnią się w zasadzie niczym od tych, które stawia się na świątecznym stole. Zrezygnuj jednak z wielkanocnych figurek, wybierz coś stonowanego, najlepiej z samych kwiatów i gałązek. Stroiki wielkanocne ustawiane na nagrobkach warto czymś dociążyć, by nie spadły pod wpływem wiatru.

