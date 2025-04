Stół do jadalni często stanowi centralny punkt życia rodzinnego. Przy nim gromadzą się domownicy nie tylko podczas wspólnych posiłków, ale również spędzając czas - dzieci odrabiają lekcje, rodzice piją kawę, a goście wpadają na ciasto. Warto wybrać taki stół do jadalni, który będzie jak najbardziej funkcjonalny i posłuży nam przez długie lata.

Jaki stół do jadalni wybrać?

Bardzo wygodną opcją jest stół rozkładany. Na co dzień jego rozmiar można znacząco zredukować, a gdy od święta będą potrzebne dodatkowe miejsca, łatwo rozłożyć, zyskując pożądaną przestrzeń.

Z jakiego tworzywa powinien być wykonany blat stołu do jadalni? Bardzo modne są obecnie blaty kamienne. Wykorzystanie tego surowca sprawia jednak, że mebel staje się niezwykle ciężki i bardzo drogi. Na czasie są też te wykonane ze szkła hartowanego - ich dodatkową zaletą jest fakt, że łatwo je umyć.

Jeśli chodzi o kształt stołu do jadalni, wszystko zależy od miejsca, w którym chcesz go ustawić. Okrągły stół nadaje się tylko do postawienia na środku pomieszczenia - w narożniku będzie wyglądać kiepsko. Z kolei prostokątny jest dość uniwersalny i może stać dosłownie wszędzie. Pamiętaj, że w każdym przypadku mebel powinien być odsunięty co najmniej 70 cm od ścian i pozostałych przedmiotów, aby dało się przy nim swobodnie usiąść.

