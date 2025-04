Sprzątanie raczej nie należy do ulubionych obowiązków domowych, a na pewno nie do moich. Szczególnie, jeśli chodzi o mycie okien, tym bardziej, że mam przeszklony balkon i duże okna w salonie. Cytując youtubera i stand-upera, Daniela Midasa, "ja to rozumiem, bo ja też nie mogę wykonywać pewnych prac ze względu na swoje przekonania. Na przykład okien nie mogę myć, bo ja jestem przekonany, że to jest męczące"¹.

Niemniej jednak sprzątać warto dla własnego komfortu psychicznego, dlatego jestem wielką fanką gadżetów, które codzienne obowiązki ułatwiają. Przetestowałam więc viralową ściereczkę marki Vileda, którą dorwałam w Rossmannie. Jeśli jesteś ciekawa wniosków, zapraszam.

Jak działa ściereczka Vileda Actifibre?

Vileda Actifibre to ścierka, która według producenta wykorzystuje unikalną tkaninę o właściwościach, które ułatwiają czyszczenie i usuwanie brudu z powierzchni. Dzięki zastosowaniu mikrowłókien i technologii, która pozwala na skuteczne pochłanianie brudu, ścierka działa jak magnetyzm dla kurzu i tłuszczu. Jej struktura sprawia, że jest idealna do czyszczenia okien, luster, ale także innych gładkich powierzchni, jak blaty czy szkło.

Co ciekawe, wystarczy tylko woda - żadnych dodatkowych płynów czyszczących. Kiedy jest sucha, ściereczka jest twarda i można ją niemal złamać. Jednak w kontakcie z wodą mięknie i staje się idealnym towarzyszem w codziennych porządkach.

Przetestowałam ściereczkę do mycia okien Vileda Actifibre

Po przetestowaniu Vileda Actifibre na własnych oknach mogę śmiało powiedzieć, że już nigdy nie wrócę do tradycyjnych metod mycia szyb. Ścierka działa błyskawicznie i zapewnia efekt mycia okien bez smug. Nie ma żadnej potrzeby szorowania. Wystarczy lekko zwilżyć ją wodą, a następnie przecierać powierzchnię - efekt jest natychmiastowy. Okna błyszczą jak nowe, a proces czyszczenia jest znacznie szybszy i mniej męczący.

Niemniej jednak nie jest to gadżet bez wad. Zauważyłam, że przy dużych zabrudzeniach (np. jeśli nie czyściłaś okien całą zimę), ściereczka ma tendencję do rozmazywania brudu, przez co trzeba płukać ją kilka razy, zanim uzyska się pożądany efekt. Dlatego przed przetarciem szyb usuwam kurz i większe zabrudzenia miękka miotełką typu swiffer, a dopiero potem sięgam po ściereczkę.

Ściereczka Vileda Actifibre nie wymaga używania żadnych detergentów, fot. mat. prasowe

Czy warto kupić tę ściereczkę?

Moim zdaniem zdecydowanie nie zaszkodzi zainwestować w tę ciekawą ściereczkę, bo znacznie ułatwia czyszczenie okien, ale także luster czy szklanych blatów na stole.

Kiedyś, w czasach jej początkowej popularności, cena tej ścierki była dość wysoka, a koszt zakupu przekraczał 30 zł. Dziś jednak możesz dorwać ją w Rossmannie już za 13,99 zł! To naprawdę niewielka cena za produkt, który ułatwia sprzątanie i jest remedium dla porządkowych leniuszków.

Ponadto ścierka jest wielokrotnego użytku, co oznacza, że może posłużyć przez długi czas, zachowując swoje właściwości. Wystarczy ją przepłukać wodą i suszyć, ale możesz ją też wrzucić do pralki.

¹Kanał Youtube Daniela Midasa, Szopka dla reportera odc. 87.

