Dzięki współpracy marki z cenionym polskim malarzem Pawłem Kowalewskim powstała wyjątkowa kolekcja sześciu opakowań sygnowanych podpisem artysty. Velvet ART to kolekcja małych dzieł sztuki użytkowej, które możesz mieć zawsze pod ręką.

Codzienność w otoczeniu piękna

Malarstwo kojarzy nam się przede wszystkim z galeriami, muzeami i wystawami – czymś, co podziwiamy, ale niekoniecznie mamy do niej dostęp na co dzień. Tymczasem Velvet ART zaprasza sztukę do naszych wnętrz w zupełnie nowej formie. Wyobraź sobie, że sięgając po chusteczkę, dotykasz nie tylko miękkości, ale także kawałka artystycznej wizji, która pobudza wyobraźnię i skłania do refleksji.

Każde z sześciu opakowań Velvet ART to inna historia, inny zestaw barw i emocji. Twórczość Pawła Kowalewskiego jest pełna metafor i ukrytych znaczeń, a teraz może stać się częścią Twojej przestrzeni. Tak prosta, codzienna czynność, jak sięgnięcie po chusteczkę, dzięki Velvet ART staje się pretekstem do kontaktu z prawdziwą sztuką.

Paweł Kowalewski to ceniony polski artysta intermedialny. Ten malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to postać, która odegrała kluczową rolę w polskiej sztuce lat 80-tych. Jako współzałożyciel legendarnej Gruppy, artystycznej formacji, która burzyła konwenanse i dodawała sztuce odwagi, Kowalewski od zawsze tworzył dzieła pełne znaczeń i odniesień do rzeczywistości.

Jego styl jest pełen intensywnych barw, ekspresyjnych pociągnięć pędzla i konceptualnych komentarzy do świata. Jego prace można podziwiać w najważniejszych muzeach i galeriach, od Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie, przez Zachętę, po Fundację Sztuki Polskiej ING. A teraz, dzięki Velvet ART, można delektować się nimi we własnym salonie, sypialni czy domowym biurze.

Nie tylko piękno, ale i komfort

Velvet ART to nie tylko artystyczne opakowanie, ale także chusteczki, które dbają o skórę z wyjątkową delikatnością. W każdym pudełku znajduje się 120 trójwarstwowych chusteczek, które dzięki innowacyjnej technologii produkcji zyskały jeszcze większą gładkość i jedwabistą miękkość. To idealne połączenie funkcjonalności i designu – bo dlaczego nie otaczać się pięknem nawet w najmniejszych detalach?

Zaproś sztukę do swojego domu

Wystarczy jeden mały akcent, by wnętrze nabrało charakteru. Kartoniki Velvet ART są kompaktowe, eleganckie i wyjątkowe, dzięki czemu doskonale komponują się z każdym wystrojem. Wprowadzą do przestrzeni dozę kreatywności i artystycznej ekspresji, a jednocześnie będą praktycznym dodatkiem, który zawsze warto mieć pod ręką.

Czy nie brzmi to jak świetny sposób na to, by cieszyć się sztuką na co dzień? Nie trzeba odwiedzać galerii ani czytać opasłych tomów o historii malarstwa – wystarczy jedno małe pudełko Velvet ART, by wprowadzić do swojego życia więcej koloru, emocji i inspiracji.

Otwórz pudełko i sięgnij po kawałek tej chmurki dla siebie. Bo piękno powinno być obecne wszędzie – nawet tam, gdzie najmniej się go spodziewasz.

