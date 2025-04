Zastanawiasz się, jak wybrać dobry odkurzacz? Na rynku ich oferta jest obecnie bardzo szeroka. Od tych tradycyjnych, przez odkurzacze ręczne, bezprzewodowe, aż po automatyczne. Ten ostatni jest doskonałą propozycją dla zapracowanych i aktywnych osób, które cenią sobie komfort oraz czas.

Robot odkurzający – nowoczesne urządzenie do odkurzania

Robot odkurzacz to urządzenie, które pracuje automatycznie. Nie potrzebuje zaangażowania domowników. Można go zaprogramować tak, by włączył się o określonej godzinie i sprzątał wybrane przez nas pomieszczenia w domu.

Co więcej, dzięki swojej nowoczesnej technologii można nim sterować zdalnie. Robot sprawdza się w każdych warunkach i bez większych problemów posprząta w trudno dostępnych miejscach np. pod łóżkiem czy pod meblami. Odkurzacz wyposażony jest w czujniki, dzięki którym wykrywa zabrudzenia oraz przeszkody na swojej drodze.

Urządzenie jest ciche, nie będzie więc nikomu przeszkadzać i energooszczędne.

Robot odkurzający z funkcją mopującą w ofercie Lidla

Dotychczas jedynym minusem robota odkurzającego była wysoka cena. W internecie potrafi kosztować on kilka tysięcy złotych! Jeżeli od zawsze marzył ci się automatyczny odkurzacz, koniecznie zapoznaj się z najnowszą ofertą Lidla.

W internetowym sklepie popularnego dyskontu znajdziemy odkurzającego robota z sześcioma trybami czyszczenia. Oprócz konkurencyjnej ceny (zaledwie 599 zł), urządzenie posiada funkcję mopowania na mokro za pomocą ściereczki z mikrofibry. Sprzątanie domu jeszcze nigdy nie było tak przyjemne!

Robot sprzątający SILVERCREST® z funkcją mopowania Lidl/ Materiały prasowe

