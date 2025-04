Jeśli chcesz celebrować dzień zakochanych, na pewno już teraz planujesz, jak spędzisz tegoroczne walentynki. Kupowanie prezentów nie jest obowiązkowe, ale przecież bardzo miłe.

Walentynkowy upominek ucieszy nie tylko męża, chłopaka, narzeczonego. Jeśli jesteś singielką, lub twoja przyjaciółka nie ma z kim spędzić tego dnia, wybierzcie się razem do kina, na zakupy albo włączcie film na Netflixie.

Jeśli chcesz przygotować walentynkową kolację, przydadzą ci się dobre kieliszki do wina, warto też zadbać o romantyczny nastrój. Świece zapachowe DYI to dobry pomysł, ale jeśli wolisz gotowe rozwiązania - odwiedź jeden ze sklepów IKEA lub zrób zakupy przez internet.

Wybrałyśmy 4 produkty z oferty sklepów tej popularnej sieci, które na walentynki sprawdzą się idealnie. Sama zobacz nasze propozycje.

Taca rozkładana RESGODS - Ikea

Bambusowa taca o wymiarach 29 x 52 cm Przyda się w wielu sytuacjach. Możesz używać jej do serwowania na co dzień, lub wykorzystać w roli stolika, na którym podasz walentynkowe śniadanie do łóżka.

Rozkładana taca z Ikei kosztuje 49,99 zł, nie zajmuje wiele miejsca (nóżki się składają). To nowość w ofercie sklepów Ikea, który - mamy taką nadzieję - zagości na stałe.

fot. Materiały prasowe

Kieliszki do wina SVALKA - Ikea

Klasyczne kieliszki do wina, wykonane z przezroczystego szkła, to zawsze dobry wybór. Zestaw 4 kieliszków kosztuje 14,99 zł - więc to naprawdę niska cena.

Wysokość kieliszka to 18 cm. Dobra wiadomość jest też taka, że można je myć w zmywarce. Pamiętaj, aby umyć je jeszcze przed pierwszym użyciem i... oczywiście wypolerować. Nie chcesz przecież wspólnie z ukochanym podziwiać finezyjnych zacieków na ściankach.

Kieliszki do wina SVALKA mają świetne opinie - posiadacze chwalą je za odpowiednią grubość szkła i wygodę. Możesz kupić je zarówno stacjonarnie jak i przez internet.

fot. Materiały prasowe

Świeczniki GLITTRIG - Ikea

Romantyczna kolacja bez świec? Klasyczne długie świeczki warto ustawiać od razu w większej ilości - doskonale sprawdzi się więc zestaw 3 świeczników GLITTRIG za 69,99 zł.

Świeczniki mają gumowane podstawki, dzięki czemu nie musisz obawiać się, że zarysują meble. Wykonane ze stali i tworzywa EVA, w kolorze złota i kości słoniowej to piękna ozdoba stołu.

Świeczniki mają 3 różne wysokości: 11, 16 i 21 cm. Są skromne i dekoracyjne zarazem. Kupisz je także przez internet.

fot. Materiały prasowe

Poduszka FAMNIG HJARTA - Ikea

Poduszek nigdy dość, zwłaszcza tych o ciekawych kształtach i fakturach. Poduszka w formie serca z rękami to dobry pomysł na prezent lub sprawienie sobie przyjemności.

Czerwona poduszka FAMNIG HJARTA kosztuje 19,99 zł. Jest wykonana z poliestru, można prać ją w pralce. Jeśli masz ochotę przytulić się do czegoś ciepłego, co od razu kojarzy się z miłością, już wiesz co kupić.

fot. Materiały prasowe

