Reklama

Zieloni przyjaciele robią dla nas wiele dobrego. Większość z nas wie, że zamieniają dwutlenek węgla w tlen i podnoszą wilgotność powietrza. Ale to nie wszystko – wiele gatunków zwiększa ujemną jonizację powietrza oraz neutralizuje zawarte w nim toksyny. To przede wszystkim tzw. lotne związki organiczne (LZO) wydzielane przez meble, farby, ogrzewanie czy elementy wyposażenia, ale i pochodzące choćby ze smogu, środków czystości, kosmetyków w aerozolach. Wiele z nich to substancje rakotwórcze.

To wystarczające powody, by z pomocą roślin doniczkowych urządzić dom w duchu Urban Jungle. Które gatunki wyeksponować w danych miejscach? Zacznijmy od zasady nadrzędnej: w małych pomieszczeniach najlepiej sprawdzają się rośliny niewielkie, o drobnym pokroju, typu grubosz, hoja czy męczennica. W większych wygodnie rozgoszczą się gatunki strzeliste bądź bardziej rozłożyste, między innymi cykas, dracena lub monstera.

Przedpokój

Ustawione w tym miejscu rośliny będą witać nas już od progu. Świetne wrażenie zrobią również na naszych gościach. Do przedpokoju na ogół dociera mało światła, dlatego floryści polecają filodendrony, zamiokulkasy i syngonium, które dobrze czują się w półcieniu.

Salon

To zwykle największe z domowych pomieszczeń, więc pozostawia nam najwięcej pola do popisu, jeśli chodzi o stylizację wnętrza. Floryści proponują wyeksponować w tym miejscu rośliny okazalsze, takie jak fikus, nolina czy polyscias. Dobry efekt przyniesie też łączenie odmian dużych z małymi. Bananowiec, palma Areka czy figowiec sprężysty w towarzystwie aloesu, paproci lub pilei będą prezentować się wyśmienicie.

Kuchnia

W kuchni chętnie gromadzi się cała rodzina (grawitują tam też goście), dlatego i tu nie powinno zabraknąć doniczek z roślinami. Floryści zapewniają, że w tej przestrzeni świetnie sprawdzają się cyklameny, kalanchoe, papryczki ozdobne, psianki, rypsalisy i sępolie. To drobne w pokroju gatunki, które nie zajmą wiele miejsca, a dopełnią wystój, poprawią nastrój i pobudzą apetyt.

Domowe biuro

Obecnie znaczną część dnia przeznaczamy na pracę czy naukę zdalną. Dobrze, by w strefie przeznaczonej na home office również znalazły się rośliny doniczkowe. Warto wybierać gatunki w oparciu o efekt, jaki chcemy uzyskać i rodzaj wykonywanej pracy. Rośliny o zaokrąglonych, miękkich kształtach i barwnych kwiatach lub liściach (hortensja doniczkowa, fiołek afrykański, kaladium) pomogą stworzyć luźniejszą atmosferę sprzyjającą pracy kreatywnej, podczas gdy dynamiczne, strzeliste pod względem pokroju (figowiec benjamiński, palma koralowa, skrzydłokwiat, wężownica) będą lepiej stymulować do wykonywania ścisłych zadań.

Sypialnia

Po dniu wytężonej pracy przychodzi czas na zasłużony odpoczynek. Odpowiednia ilość i jakość snu są niezbędne dla właściwej regeneracji organizmu. Dobrze wiedzieć, że rośliny doniczkowe mają swój udział w efektywnym zasypianiu i nocnym odpoczynku. Podczas gdy my śpimy, one dbają o nasze zdrowie, dostarczając czyste, nawilżone powietrze. Floryści proponują, by do sypialni wstawić bluszcz pospolity, guzmanie, kencje, sklanice, rypsalisy lub tilandsję. Ciekawostkę stanowi kalatea okrągłolistna. Kiedy robi się ciemno, jej liście zamykają się. To dla nas sygnał, że nadeszła pora, by położyć się do łóżka.

Łazienka

To nieoczywiste miejsce, gdy planujemy ekspozycję roślin doniczkowych, ale istnieją gatunki, które odnajdą się w tej przestrzeni. Co do zasady w łazience powinny znaleźć się rośliny lubiące wilgoć. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, czy jest ona ciemna, czy widna. W pomieszczeniu z oknem floryści proponują wyeksponować gatunki tropikalne, takie jak alokazja, areka, fitonia, zanokcica. W łazience ciemnej można spróbować uprawy m.in. kalatei, paproci i zamiokulkasów, które mogą znieść brak naturalnego światła.

Czy już wiesz, który pokój w swoim domu zazielenisz jako pierwszy? Nim zdecydujesz się na uprawę roślin w domu, zaczerpnij wiedzy na temat prowadzenia wybranych gatunków. Szczególnie dotyczy to podlewania. Zarówno przelanie, jak i przesuszenie może niekorzystnie wpłynąć na kondycję i wygląd roślin. Ważne są też odżywianie, nasłonecznianie, wilgotność powietrza, a nawet sąsiedztwo innych gatunków. Właściwa pielęgnacja roślin pozwoli nam jednak wydobyć ich wszystkie walory.

Tekst: Anna Ziędarska

Fot. Flower Council of Holland

Reklama

Artykuł powstał w ramach kampanii „Dzięki, rośliny!” zainicjowanej przez Flower Council of Holland.