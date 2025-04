Chociaż tęsknimy za latem, jesień też jest piękną porą roku. Liście na drzewach przybierają kolory tęczy, a jeśli dni są słoneczne, możemy jeszcze cieszyć się ładną pogodą. To wymarzony moment dla wielbicielek pomysłów z cyklu "Zrób to sama", a także mam, które chciałyby zrobić coś kreatywnego ze swoimi pociechami. Oczywiście, mogą to być tradycyjne inspiracje - kasztanowe ludziki, bukiety z kolorowych liści lub udekorowane dynie. Warto jednak sprawdzić też nieco bardziej nieszablonowe pomysły!

1. Świecznik ze słoika i suszonych liści

Podczas jesiennych wieczorów zapalasz w domu małe świeczki, nazywane tealightami? Możesz sprawić, że będą prezentować się naprawdę oryginalnie. Potrzebujesz słoika, kilku ususzonych różnobarwnych liści, a także przezroczystego kleju. Liście posmaruj klejem i przyklej je do wewnętrznych ścianek słoika. Pamiętaj, że naczynie musi być duże, tak aby płomień znajdował się potem w dużej odległości od przyklejonych liści - w przeciwnym przypadku istnieje duże ryzyko pożaru! Gdy klej zaschnie, do środka wstaw zapalonego tealighta. Efekt? Piękne, ciepłe światło!

2. Zwierzęce nakrycia głowy

Czy twoja wyobraźnia podpowiedziała ci kiedyś, że liście w barwach jesieni wyglądają zupełnie jak uszy zwierzaków? ;-) Jeśli nie, z pewnością domyśli się tego twoja pociecha. Z papieru przygotuj opaskę na głowę - wystarczy wyciąć szeroki pasek i na końcu zszyć go zszywaczem albo skleić taśmą.

Z przodu namaluj oczy i pyszczek zwierzęcia: wiewiórki, królika, kota, psa, zająca... I doklej wystające uszy z kolorowych liści!

3. Łańcuch z liści

Wysuszone, kolorowe liście mogą stworzyć piękny łańcuch. Nie namawiamy do zawieszania go później na choince, ale do udekorowania nim kominka albo drzwi. Za pomocą igły ponawlekaj na długą nitkę dziesiątki różnobarwnych liści.

4. Bukiet w dyni

Kwiaty w dyni to pomysł na oryginalną dekorację. My przygotowałyśmy dla was film wideo, w którym krok po kroku można obejrzeć, jak ją zrobić!

Jesienny bukiet w dyni - DIY

5. Brokatowe żołędzie

Żołędzie pomalowane farbami albo brokatem będą stanowić ciekawe uzupełnienie dekoracji stołu. Możesz też po prostu ułożyć je na kominku albo wsypać do ogromnego słoja!

6. Girlanda z liści

Ponawlekaj dziesiątki małych liści na kilka nitek różnej długości. Powieś je np. w oknie, a będą pięknie wirować na wietrze. Sznureczki możesz przyczepić do okrągłej obręczy, a powstanie coś w rodzaju jesiennego łapacza snów!