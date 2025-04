Kolorowe, zabawne plastikowe stworki atakują! Zdobywają biurka w pracy i nocnestoliki. Wkraczają też na salony...

Reklama

Stoper do drzwi. „Mr. P One Man Cry” – myślisz, że cierpi z bólu? Nic bardziej mylnego. To dla niego relaks. Wym. 8,1x17,8x5 cm, 49 zł, Propaganda

Otwieracz do butelek BOP. Żabi pomocnik w kuchni, gębą zrywa kapsle, nogami

odkręca nakrętki. Wym. 12x15,6x1,7 cm,29 zł, Orca

Lampka. „Mr. P One Man Shy”– ludzie bywają nieśmiali. Mr P. zakłada na głowę klosz-kapelusz. Wys. 38,5 cm, 265 zł, Propaganda

Nocna lampka. „Beba Light” to dobry duszek, włączony do kontaktu odgoni od dzieci

nocne potwory. Wym. 12,5x8h cm, 76 zł, Alessi

Podajnik taśmy klejącej. „Elvis” podaje taśmę, kręcąc rolką niczym kołem hula hop. Odcina ją ząbkami w łapce. Ma dwie części spojone magnesem. By wymienić rolkę, wystarczy pociągnąć go za głowę i za nogi. Wym.10x9,6x5 cm, 69 zł, Koziol

Ozdoba „Jing”. Który kwiatek wytrzyma mrozy i upały, będzie kwitł cały rok i zawsze wyglądał świeżo? Żaden. Chyba że jest z plastiku. Wym. 13,7x1x45,7h cm, 25 zł, Orca

Stojak na płyty CD. „Dimitri” uwielbia ćwiczyć mięśnie. Jeśli nie lubisz płyt

w plastikowych pudełkach, Dimitri przechowa je luzem. Wym.10,7x12x7,5 cm, 34 zł, Koziol

Reklama

Opracowanie Ewa Solarz

Zdjęcia serwisy prasowe