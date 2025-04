Owies na Wielkanoc to efektowna ozdoba świątecznego stołu lub koszyczka ze święconką. Jeśli chcesz przygotować dekoracje z owsem, o jego wysiewie musisz pomyśleć odpowiednio wcześniej.

Reklama

Spis treści:

Owies na Wielkanoc najlepiej wysiać na około 14 dni przed świętami. Możesz zrobić to nieco wcześniej, jednak nie przekraczaj znacznie tego terminu - przerośnięta łączka też wcale nie wygląda estetycznie, więc wysiewanie owsa na miesiąc przed Wielkanocą nie ma większego sensu. Jeśli należysz do spóźnialskich, nie załamuj rąk. Niewysoka trawka pojawi się nawet po 10 dniach, więc ten termin to ostatni dzwonek.

Owies na Wielkanoc możesz wysiać w doniczce. Wypełnij ją wtedy ziemią, wymieszaną z piaskiem. Doniczka z owsem pięknie będzie wyglądać umieszczona w dekoracyjnej osłonce lub np. wiklinowym koszyku.

Wypełnij ją wtedy ziemią, wymieszaną z piaskiem. Doniczka z owsem pięknie będzie wyglądać umieszczona w dekoracyjnej osłonce lub np. wiklinowym koszyku. Owies na Wielkanoc możesz również wysiać na zwykłym talerzyku lub półmisku. Wtedy podłożem stanie się rozłożona wata lub lignina. Talerzyk możesz obłożyć po bokach np. szarym papierem lub papierem do pakowania prezentów, aby wyglądał bardziej dekoracyjnie.

Co ważne, rodzaj podłoża nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o szybkość wzrostu owsa. Tak samo szybko wyrośnie on na podłożu z ziemi, co na wacie lub ligninie.

Podłoże dobrze nawilż - niezależnie od tego, czy używasz waty lub ligniny, czy ziemi wymieszanej z piaskiem. Na wierzchu wysyp nasionka.

- niezależnie od tego, czy używasz waty lub ligniny, czy ziemi wymieszanej z piaskiem. Na wierzchu wysyp nasionka. Ustaw naczynie z owsem na Wielkanoc na nasłonecznionym parapecie.

Codziennie podlewaj nasiona - ale nie przelewaj, aby nie pływały. Podłoże powinno jednak być stale wilgotne.

To właściwie wszystko, co musisz zrobić, aby uprawiać owies. Nie pozostaje ci już nic innego, jak cieszyć oko widokiem zielonej łączki na Wielkanoc.

Reklama

Czytaj także:

Wierszyki na Wielkanoc dla dzieci

Jak posiać rzeżuchę? Sprawdzone wskazówki

Sałatki warstwowe na Wielkanoc