Chociaż otomana i szezlong z samej nazwy wydają się być nieco staroświeckie oraz przestarzałe, te klasyczne meble wypoczynkowe wracają do łask i stają się coraz bardziej trendy. Otomana to rodzaj tureckiej kanapy, która ma poduszki i boczne wałki zamiast poręczy, posiada też wygodne oparcie i na ogół jest obita elegancką tapicerką. Otomana pojawiła się w Europie w XVII wieku razem z modą na orientalne dodatki oraz meble. Współcześnie niektóre modele nie posiadają w ogóle oparć - składają się tylko z siedziska i ozdobnych nóżek.

Reklama

Szezlong to nieco inny rodzaj mebla, przypomina raczej wydłużony fotel z wygodnym podparciem na stopy. Stał się popularny w Europie wraz z rozpowszechnieniem się stylu rokoko. Chociaż szezlong i otomana wydają się być staroświeckie, kilka sezonów temu powróciły do łask. Wcale nas to nie dziwi - są przecież bardzo wygodne! Wprawdzie nie zmieszczą się raczej w niewielkiej kawalerce, ale są idealnym rozwiązaniem dla posiadaczy dużych salonów.

Otomana i szezlong w nowoczesnym stylu

Dzięki obecności w pokoju dziennym otomany lub szezlonga, całe pomieszczenie nabiera o wiele bardziej eleganckiego charakteru. Nie są to przecież meble spotykane we wszystkich mieszkaniach. Szezlong jest szczególnie popularny w krajach, w których kultywuje się tradycję popołudniowej sjesty. Ten wygodny fotel jest idealny, aby uciąć sobie krótką drzemkę!

Jak urządzić salon?

Szezlong i otomana najlepiej prezentują się w klasycznym stylu a la Ludwik XV - z dekoracyjną tkaniną, ozdobnymi nóżkami i złoceniami. Jeśli jednak jesteś fanką skandynawskich wnętrz, wybierz model nowoczesny - tak jak na zdjęciu otwierającym artykuł.

Reklama

Zobacz też pomysły na wnętrze w stylu retro