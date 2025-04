W tym roku zamiast ciętych kwiatów, które są nieekologiczne, mało praktyczne i krótko można się nimi nacieszyć podaruj swojej mamie piękną rośliną doniczkową. To oryginalny prezent na Dzień Matki, który będzie jej o tobie przypominał.

Wybrałyśmy mało wymagające kwiaty doniczkowe, których pielęgnacja jest naprawdę wyjątkowo prosta. W dodatku żaden z nich nie kosztuje więcej niż 24 złote.

Starzec Rowleya (Senecio rowleyanus), cena 24 zł

Chyba każda kobieta marzy o naszyjniku pereł, ale ich cena potrafi przyprawić o zawrót głowy. Starzec Rowleya, zwany właśnie sznurem pereł dzięki swojemu oryginalnemu wyglądowi doskonale jednak je zastąpi - i gwarantujemy, że będzie robił równie piorunujące wrażenie.

Starzec Rowleya jest niezwykle prosty w uprawie. Należy umieścić go w słonecznym stanowisku i oszczędnie podlewać dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce dobrze wyschnie. Dobrze znosi okresową suszę, nada się więc także dla zapominalskich oraz początkujących. Najpiękniej wygląda jako roślina zwisająca, powieszona w makramie.

fot. Starzec Rowleya/Adobe Stock, silvia

Zielistka Green Orange (Chlorophytum orchidastrum), cena 12 zł

Zielistka to roślina, której pielęgnacja często ogranicza się do tego, by... podlewać ją dopiero, gdy sobie o niej przypomnisz. Dzięki temu jest jednym z kwiatów doniczkowych dla początkujących. Ta odmiana wygląda o bardzo efektownie, ale wcale nie jest wyjątkiem.

Zielistka w odmianie Green Orange, jak sama nazwa wskazuje, różnie się od tej tradycyjnej kolorem oraz kształtem liści. Jej łodygi mają silnie pomarańczowy kolor, zaś same liście zdobi piękna, głęboka zieleń. Najlepiej postawić ją w jasnym stanowisku bez bezpośredniego światła i oszczędnie podlewać. Warto natomiast zamgławiać jej liście.

Zroślicha Pink Robusta (Syngonium), cena 19 zł

Twoja mama uwielbia naprawdę oryginalne okazy? Ta różowa zroślicha będzie idealnym prezentem dla niej. Wyglądem przypomina najdrższy kwiat świata, jednak jego cena (oraz wymagania) jest o wiele niższa. Ma liście o pięknym pastelowo-różowym kolorze i strzałkowatym kształcie.

Zroślicha Pink Robusta najlepiej czuje się w jasnym i ciepłym stanowisku, jednak bez bezpośredniego światła, którego zupełnie nie toleruje. W okresie wzrostu należy ją intensywnie podlewać, nawadnianie ograniczyć jednak trzeba na czas zimy. Warto też co jakiś czas przycinać jej pędy - wtedy rozkrzewia się w gęstą i piękną roślinę.

