Najnowsze badania marki Lenor, należącej do portfolio P&G, pokazały, że dla ponad dwóch trzecich ludzi to małe, pozornie nieznaczące momenty - takie jak choćby zaśnięcie w świeżo wypranej, pachnącej pościeli - są źródłem radości. Okazuje się, że prawie trzy czwarte światowej populacji ceni sobie właśnie takie małe chwile radości bardziej niż wakacje czy wesela .

Marka Lenor dokłada wszelkich starań by zapewnić konsumentom w całej Europie codzienne małe chwile przyjemności, niezależnie czy będzie to delektowanie się zapachem świeżej pościeli przed snem czy relaks w ulubionym swetrze podczas długich spacerów w chłodniejsze, letnie wieczory. Właśnie ta misja przyświecała naukowcom P&G podczas tworzenia nowej roślinnej formuły, dzięki której niebiańska miękkość i świeży zapach będą utrzymywać się na tkaninach nawet cały tydzień. Nowa formuła marki Lenor pozwala dłużej cieszyć się przyjemnym zapachem i miękkością, jednocześnie redukując wpływ na środowisko.

Codzienny dotyk świeżości

Kluczowa dla Lenor długotrwała świeżość, została zoptymalizowana poprzez zastosowanie dwóch innowacyjnych rozwiązań dla jeszcze lepszego doświadczenia świeżości. Optiscent™ to rewolucyjna technologia zapachu, która poprawia proces jego uwalniania przy użyciu jedynie niezbędnych składników. Dzięki temu, każdy może cieszyć się ulubionym zapachem bez zbędnych dodatków. Co więcej, technologia Softpore marki Lenor sprawia, że proces transferu zapachu na tkaninę jest bardziej efektywny, pozostawiając ubrania i pościel świeże i pachnące nawet po krótkich cyklach prania w zimnej wodzie. To zachęca użytkowników produktów marki Lenor do prania w energooszczędnych cyklach.

Miękkość na bazie roślin!

Lenor nie ustaje w swoim dążeniu dostarczania małych chwil przyjemności! Cała gama produktów Lenor zawiera roślinną formułę miękkości opartą o starannie dobrane oleje roślinne, by zapewnić niebiańską świeżość. Mają one niższy ślad węglowy w porównaniu do składników zmiękczających stosowanych wcześniej. Poprzez połączenie najlepszej świeżości z pochodzącą z natury miękkością, Lenor zmniejszył swój ślad węglowy w przeliczaniu na cykl prania.

W ramach misji, której celem jest sprawienie by ludzie czuli się dobrze, Lenor starannie dobiera wszystkie składniki a cała gama produktów jest poddawana testom dermatologicznym. Wszyscy na tym korzystają!

Opakowania produktów odgrywają fundamentalną rolę w cyklu życia produktu, dlatego Lenor intensywnie pracuje na rzecz bardziej przemyślanych i zrównoważonych opakowań.

Przezroczyste butelki płynu do płukania tkanin w pełni nadają się do recyklingu. Lenor dokłada też wszelkich starań by poprawić zdatność do recyklingu kolorowych butelek tak, by opakowania wszystkich produktów Lenor nadawały się w pełni do recyklingu. Przezroczyste butelki płynu do płukania tkanin stworzone są w 100% z PCR (Post-consumer recycling resin) czyli recyklowanego materiału pochodzącego z odpadów od konsumentów lub firm. Do końca roku 2023 wszystkie opakowania płynów do płukania tkanin marki Lenor stworzone będą w 100% z PCR, więc w żadnej butelce nie będzie nowego plastiku . Nowa formuła płynów do płukania nie tylko zapewnia długotrwałą, najlepszą jak dotąd świeżość od Lenor w całej dostępnej do tej pory gamie produktów, ale również w najnowszej Kolekcji Kwiatowej. Nowe zapachy do wyboru to:

NOWY Lenor Sensitive – Bawełniana świeżość: Otul się miękkością. Przetestowany dermatologicznie i nadający się nawet dla najdelikatniejszej skóry, ten kojący, ciepły zapach, zawiera też chłodne nuty, które dają uczucie delikatności i orzeźwienia.

Otul się miękkością. Przetestowany dermatologicznie i nadający się nawet dla najdelikatniejszej skóry, ten kojący, ciepły zapach, zawiera też chłodne nuty, które dają uczucie delikatności i orzeźwienia. Peonia i hibiskus: Odkryj kwiatowe serce peonii i hibiskusa dla wyjątkowej, wyraźnej świeżości. Dostępne tylko w drogeriach Rossmann.

Odkryj kwiatowe serce peonii i hibiskusa dla wyjątkowej, wyraźnej świeżości. Dostępne tylko w drogeriach Rossmann. Kwiat limonki i sól morska: Poczuj kremową a zarazem wyraźną świeżość kwiatu limonki połączoną z nutami soli morskiej, Dostępne tylko w drogeriach Rossmann.

Mariola Mirek, dyrektor ds. komunikacji Lenor podkreśla: „Od ponad 60 lat, jako producent płynów do płukania marki Lenor, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić komfort naszym konsumentom. Dzięki unikalnej formule świeżości i miękkości, każdy znajdzie powód do codziennego uśmiechu. Nasza nowa, ulepszona receptura na bazie roślin została zastosowana we wszystkich płynach do płukania Lenor. Najlepszy jak dotąd efekt świeżości Lenor sprawia, że przyjemnym zapachem można cieszyć się jeszcze dłużej, delektując się niebiańską świeżością i miękkością. Ta cudowna kompozycja została uzyskana poprzez połączenie starannie dobranych olejów roślinnych, wybranych ze względu na swoje właściwości zmiękczające i niski ślad węglowy. To korzyść zarówno dla ludzi, jak i dla planety!”

Sugerowana cena Lenor (1,8l dla linii Codzienna Świeżość; 1,42l dla linii Parfumelle; 1,305l dla linii Kolekcji Kwiatowej) *:

regularna – 20,99 zł;

w promocji – 12,99 zł

Więcej informacji o Lenor dostępnych jest na stronie EverydayMe.pl.

* Asortyment, ekspozycja produktu, ceny i promocje są uzależnione od sprzedawcy. Są to jedynie zalecenia P&G.