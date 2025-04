Uwielbiam świece zapachowe i z pewnością nie jestem w tym odosobniona. Zazwyczaj sięgam jednak po dość typowe, może wręcz sztampowe wersje: jabłko z cynamonem, kwiaty, morska bryza, tropikalne owoce... Kiedy jednak zagłębiłam się w nieco dalsze zakamarki internetu, okazało się że świeczki mogą mieć naprawdę dziwne zapachy. Sprawdźcie same - będziecie w szoku!

1. Whiskey

Spokojnie - od wdychania woni tej świecy raczej nikt nie będzie pijany. Delektowanie się zapachem whiskey bez nieprzyjemnych skutków ubocznych: czy to pomysł na udany wieczór? Ta świeczka z pewnością znajduje wielu amatorów!

2. Szampan i makaroniki

Uwielbiam makaroniki, więc to zdecydowanie opcja dla mnie. Ich słodkawy zapach wydaje się idealnie komponować z aromatem szampana. Zapach tej świeczki na pewno może uderzyć do głowy tak samo, jak bąbelki!

3. Bekon

Bardzo lubię bekon, ale raczej nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek mógł chcieć delektować się jego zapachem przez cały czas? Woń smażeniny to raczej coś, co należy wywietrzyć jak najszybciej. Kto wie, może jednak bekonowa świeczka ma swoich wiernych fanów?

4. Księgarnia

Must-have wszystkich moli książkowych! Dzięki tej świeczce pokój może pachnieć jak... księgarnia. Jeśli waszą ukrytą obsesją jest specyficzna woń papieru i świeżo sklejonych kartek, na pewno jesteście w stanie wyobrazić sobie zapach tej świecy.

5. Mięciutki kocyk

Yankee Candle słynie z dość nietypowych zapachów. Ten wydaje się być idealną opcją na jesienne i zimowe wieczory: kubek gorącej czekolady, dobry film, ciepłe skarpetki, mięciutki kocyk i... świeczka o takim aromacie!

6. Sernik dyniowy

Esencja jesieni w jednej małej świeczce: zapach dyniowego sernika z pewnością będzie idealny na długie październikowe lub listopadowe wieczory!

7. Dym

Zapach palonego drewna jakoś nie kojarzy mi się dobrze - dla mnie to po prostu duszący dym, który chciałabym jak najszybciej wywietrzyć ze swojego mieszkania. Na Instagramie ogromnym hitem jest jednak właśnie ta świeca.