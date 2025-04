Meble łazienkowe powinny być wykonane z materiałów odpornych na wilgoć. W przeciwnym wypadku, szybko ulegną zniszczeniu. W większości przypadków powierzchnia jest pokryta lakierem poliuretanowym. Również części metalowe, tzn. okucia i zawiasy, muszą być odporne na korozję.

Oczywiście, żeby jak najlepiej dopasować zabudowę do swoich potrzeb, możesz zamówić meble łazienkowe na wymiar. Gotowe zestawy lub pojedyncze szafki są jednak dostępne w tak szerokim asortymencie, że bez trudu da się skompletować potrzebne umeblowanie.

Sprawdź najpopularniejsze propozycje mebli łazienkowych dostępne w sklepach online!

Nie wymagają dodatkowego montażu, a przy tym są bardzo stabilne. Standardowo cechuje je też większa pojemność, niż w przypadku szafek wiszących.

Minusem jest jednak fakt, że wymagają wolnej przestrzeni na podłodze, co może być problematyczne w przypadku małej łazienki. Meble stojące powinny być wyposażone w nóżki. Nie polecamy modeli stojących bezpośrednio na posadzce.

fot. Adobe Stock

Wiszące szafki w łazience to gwarancja dobrego wykorzystania przestrzeni. Możesz je powiesić np. nad pralką lub sedesem, a wersje z lusterkiem zamiast frontu pozwolą również na zagospodarowanie miejsca nad umywalką.

Wiele osób rezygnuje z nich ze względu na montaż - pozornie nie jest łatwo zamocować je do płytek. Kluczem do sukcesu jest dokładne wyznaczenie miejsca nawiercenia otworów, a także prawidłowe wypoziomowanie. Wielu producentów dołącza do zestawu akcesoria umożliwiające przymocowanie mebli.

fot. Adobe Stock

W przypadku mebli do łazienki wykonanych z drewna, należy szczególnie zadbać o ich prawidłową pielęgnację. W pomieszczeniu musi być dobra wentylacja, ponieważ ten materiał jest z założenia mniej odporny na wilgoć.

Jeśli zauważysz, że powierzchnia pokryła się skraplającą wodą, wytrzyj ją za pomocą suchej szmatki. Pomimo zastosowania specjalnych lakierów, naturalne drewno jest bardziej narażone na niszczące działanie wilgoci, niż płyta MDF.

fot. Adobe Stock

Styl retro triumfalnie powraca do łask. Sprawdzi się jednak nie tylko przy aranżacji łazienki w stylu vintage. Przekornie odnajdzie się również w eklektycznym wnętrzu, np. na tle nowoczesnych płytek.

Nie da się jednak ukryć, że meble retro najlepiej pasują do większych pomieszczeń. Jeśli masz małą łazienkę, zdecyduj się na rozwiązanie pośrednie - np. szafkę pod umywalkę w stylu vintage, umieszczoną na tle bardziej współczesnych mebli, wzbogaconych ewentualnie stylizowanymi uchwytami.

fot. Adobe Stock

Od lat nieustannie na topie, świetnie pasują do każdego wnętrza ze względu na swoją uniwersalność. Optycznie powiększają pomieszczenie, również dzięki temu że jasne fronty doskonale odbijają światło.

Wiele osób obawia się bieli ze względu na trudność w utrzymaniu jej w czystości. To błędne myślenie - meble łazienkowe zazwyczaj są pokryte specjalną powłoką, która nie tylko zabezpiecza je przed wilgocią, ale również bardzo ułatwia mycie.

fot. Adobe Stock

Szarość we wnętrzach pojawiła się kilka sezonów temu i nic nie wskazuje na to, żeby prędko miała wyjść z mody. Popularne są modele w macie i w połysku, obie wersje nadają jednak łazience zupełnie różnego charakteru.

Szary świetnie wygląda w połączeniu z bielą, a także z bardziej kontrastowymi kolorami, np. czerwonym lub zielonym. Ta barwa ma też dodatkową zaletę - na pierwszy rzut oka trudniej zauważyć na niej wszelkie zabrudzenia!

fot. Adobe Stock

Szafki z dołączoną umywalką to bardzo popularne rozwiązanie. Dzięki temu nie musisz martwić się o odpowiednie dopasowanie wszystkich elementów, tak by stworzyły idealną układankę.

Te modele świetnie sprawdzą się w małych łazienkach, ponieważ gwarantują funkcjonalne wykorzystanie każdego fragmentu przestrzeni.

fot. Adobe Stock

