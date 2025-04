Meble do salonu to zakup na lata. Nie warto więc poddawać się chwilowym trendom, a raczej zainwestować w ponadczasową klasykę. O ile kilka sezonów temu na czasie były zestawy w bardzo wyrazistych, wręcz neonowych kolorach, wielu ich posiadaczy żałuje teraz poddania się chwilowemu kaprysowi. W naszej galerii znajdziecie więc głównie te propozycje, które po kilku latach nie wyjdą z mody!

Nowoczesne meble do salonu to te, które przykuwają wzrok prostotą form i minimalizmem. Obecnie modne są te z połyskującymi frontami lub idealnie odwzorowujące naturalne kolory drewna. Jak długo będą na czasie? To jeszcze się okaże!

Jak wybierać meble do salonu?

Istnieją różne szkoły dobierania mebli do salonu. Jasne meble na tle jasnych ścian dodadzą przestrzeni lekkości i optycznie powiększą wnętrze, ale z kolei te dobrane na zasadzie kontrastu również będą prezentować się efektownie. Ciemne meble na tle ciemnych ścian może nieco wizualnie zmniejszą pomieszczenie, ale z kolei dodadzą mu szlachetności.

Jeżeli w salonie zamierzasz przechowywać różne przedmioty, tworząc z niego jednocześnie np. biblioteczkę lub biuro, warto pomyśleć o tzw. meblościance. Wbrew pozorom nie stanowi ona tylko przestarzałego reliktu PRL-u!

Kiedy pokój dzienny ma pełnić wyłącznie funkcje reprezentacyjne, nie będziesz raczej przechowywać w nim wielu rzeczy, więc możesz ograniczyć się do wyboru szafki pod telewizor, komody lub witryny.

Zestaw wypoczynkowych mebli do salonu to chyba najważniejszy element tego pomieszczenia. Ich wygoda i rozmiary to kwestia czysto subiektywna - jedni potrzebują ogromnego narożnika, na którym pomieści się kilkuosobowa rodzina, a inni wolą niewielką kanapę, która nie zajmuje zbyt dużo miejsca.

Obecnie najpopularniejszym meblem do salonu są trzyosobowe sofy. Prezentują się zgrabnie i efektownie, a ich przestawienie w inny kąt pomieszczenia nie wymaga dużo wysiłku.

Zobacz naszą galerię i zainspiruj się!

