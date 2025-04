Statystycznie rzecz biorąc, w łóżku spędzamy 1/3 naszego życia. Liczby nie kłamią - to najważniejszy mebel w każdym mieszkaniu! Właśnie dlatego warto przy jego zakupie kierować się nie tylko względami estetycznymi i własnym gustem, ale również wygodą. Istotny jest nie tylko materac, ale również stabilność całej konstrukcji.

Reklama

W naszej galerii znajdziecie 15 efektownych i komfortowych łóżek do sypialni, które można kupić w polskich sklepach.

Łóżka do sypialni

Najpopularniejsze są 3 rodzaje łóżek - klasyczne z drewnianą lub fornirowaną ramą, tapicerowane oraz metalowe. Modele z tapicerką są popularne również ze względu na swoją funkcjonalność. Wiele z nich jest wyposażonych w skrzynie, w których można schować pościel lub skorzystać z nich jako dodatkowy schowek. Łóżka tapicerowane często są zestawiane z ozdobnym zagłówkiem. To must-have, jeśli chcesz urządzić sypialnię w stylu glamour! Zagłówek jest jednak nie tylko ozdobą, ale również praktycznym dodatkiem. Dzięki niemu poduszka nie zsuwa się na podłogę i jest po prostu... cieplej!

Łóżka z drewnianą ramą są najbardziej powszechne. Zazwyczaj dobieramy do nich szafki nocne w tym samym kolorze. Z kolei modele z metalową ramą nawiązują do tzw. trendu shabby chic, świetnie sprawdzą się we wnętrzach w stylu rustykalnym oraz romantycznym. To również świetna opcja do pokoju nastolatki lub małej dziewczynki!

Zobacz też 7 pomysłów na białą sypialnię

Łóżko do sypialni powinno być nie tylko szerokie, ale również... długie. To problematyczne zwłaszcza w przypadku wysokich osób. Minimalna długość materaca powinna równać się wzrostowi człowieka + dodatkowe 25 cm. Ważna jest też wysokość łóżka. Absolutne minimum to 25 cm, tak naprawdę powinno mieć ono jednak co najmniej 35 cm, aby zapewnić wygodę i odpowiednią cyrkulację powietrza. Uważa się, że idealna wysokość to 40-50 cm, a w przypadku osób które mają problemy z poruszaniem się lub są już w starszym wieku - nawet 60 cm.

Reklama

Sprawdź więcej informacji na temat mebli i dodatków do domu