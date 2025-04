Łapacz snów to element kultury indiańskiej, który stał się popularny na całym świecie. Większość osób uważa go po prostu za ładną ozdobę pomieszczenia, nie wnikając w ideologię, która wiąże się z tym niewielkim gadżetem. Niektórzy wieszają łapacze snów w pokojach dziecięcych (co według wierzeń ma przynieść maluchowi szczęście na całe życie), a inni na lusterkach wstecznych w autach (co ma chronić przed wypadkiem i zapewniać bezpieczny powrót do domu). Co dokładnie oznacza łapacz snów? Jak go zrobić?

Jak wygląda łapacz snów?

Łapacz snów składa się z niewielkiego okręgu, wykonanego tradycyjnie z giętkiej gałązki (np. wierzbowej). Wewnątrz ramki znajduje się sieć, spleciona np. z rzemyków lub włosia. Amulet ozdobiony jest koralikami, paciorkami, piórami i innymi ozdobami. Każda z nich miała dla Indian określone znaczenie - np. piórka symbolizują oddech, a zarazem poczucie wolności. Koraliki według indiańskich wierzeń miały spełniać sny, futerko zapewniać ciepło, kryształ górski przynosić moc, a pazury dawać ochronę przed złem.

Łapacz snów: znaczenie

Łapacz snów to amulet indiańskich plemion. Zazwyczaj zawieszano go nad posłaniami lub przy wejściu do domostwa, musiały go jednak dosięgać poranne promienie słoneczne - gadżet nie mógł wisieć w cieniu. Szamani twierdzili, że wszystkie sny nawiedzające domowników muszą przejść przez łapacz. Dzięki temu miał on wyłapywać same dobre marzenia, a koszmary zatrzymywać w sieci, aby spływały po piórach i roztapiały się w nicość razem z porannym słońcem.

Okrągła ramka łapacza symbolizowała powtarzalny krąg życia, a więzy - więzi rodzinne i inne relacje między ludźmi. Każda, nawet najmniejsza część łapacza snów miała swoje określone znaczenie. Sowie pióra kojarzono z mądrością, a orle z odwagą, dlatego umieszczano je na amuletach zawieszanych nad dziecięcymi posłaniami.

Ten gadżet w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością - szczególnie chętnie jest umieszczany w dziecięcych pokoikach, stał się tez elementem biżuterii. Wiąże się to jednak z licznymi kontrowersjami, ponieważ wieszanie w mieszkaniu łapacza snów jest niezgodne z założeniami religii katolickiej. To przedmiot powiązany z tzw. filozofią New Age, która stanowi dla katolików zagrożenie duchowe. Księża przestrzegają przed korzystaniem z tego rodzaju inspiracji - podobnie jak sprzeczne z katolicyzmem jest noszenie na nadgarstku czerwonej nitki lub ustawianie w domu posągów Buddy. Łapacz snów może przyzywać duchy niezwiązane w żaden sposób z chrześcijaństwem, a wręcz stać się bramą dla demonów.

Jak zrobić łapacz snów?

Jeśli ktoś chciałby jednak zrobić własny łapacz snów, potrzebuje do tego tylko kilku przedmiotów. Niezbędne są:

sprężysta gałązka (np. winorośli),

gruba nić, włóczka lub sznurek,

nożyczki,

wstążki,

koraliki,

piórka.

Jak zrobić łapacz snów? Zegnij gałązkę tak, aby powstał z niej kształt zbliżony do okręgu. Obwiąż dwa końce pręcika mocnym sznurkiem, tak aby koło zachowywało rozmiar i fason. Teraz wykonaj pajęczynę, przeplatając drugi kawałek sznurka na różne sposoby wokół okręgu, tworząc sieć. Kiedy będzie ona gotowa, z kolejnego kawałka nitki wykonaj pętelkę do zawieszenia łapacza. Potrzebujesz jeszcze kilku fragmentów sznurka, które będą tworzyć zwisające "odłogi" amuletu - na nich pozawieszaj piórka, koraliki i inne ozdoby.

