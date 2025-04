Lampa sufitowa, lampa wisząca, żyrandol - te nazwy oznaczają ten sam rodzaj oświetlenia. Dobrze dobrana, może ciekawie zdobić pomieszczenie. Źle dopasowana, skutecznie będzie je szpecić. Lampa musi stanowić spójną całość z resztą wyposażenia pokoju. Powinna pasować do mebli i innych dodatków.

Jak dobrać lampę do pomieszczenia?

Przy wyborze lampy sufitowej, pamiętaj o zachowaniu odpowiednich proporcji. Jeśli do ogromnego salonu wybierzesz mały żyrandol, zniknie na tle całości. Z kolei jeśli do maleńkiej kuchni kupisz ogromną lampę wiszącą, całkowicie zdominuje wnętrze. Im mniejszy metraż, tym niżej może być zamocowany żyrandol - ma wtedy mniej przedmiotów do oświetlenia. Z kolei im większe pomieszczenie, tym wyżej musi wisieć lampa. Jej światło musi dotrzeć w każdy zakamarek pokoju.

W tradycyjnych aranżacjach, lampa sufitowa wisi centralnie na środku pokoju. Coraz częściej jednak spotyka się wnętrza, w których żyrandol znajduje się w innej części sufitu - np. nad stołem, który stoi w kącie pokoju. Takie rozwiązanie z pewnością wygląda interesująco! Lampy wiszące nie pasują do łazienek - tutaj stawia się raczej na oświetlenie punktowe lub ewentualnie tzw. plafony. Podobnie w pokojach dziecięcych, gdzie pociecha łatwo mogłaby zaczepić o żyrandol w ferworze zabawy.

W 2017 najmodniejsze kolory lamp wiszących to biel i czerń. Widać to zresztą w naszym przeglądzie - te dwie barwy całkowicie go zdominowały. Jeśli wybierzesz model o przezroczystym kloszu, pomieszczenie optycznie będzie wydawać się większe. Z kolei kierując strumień światła na sufit, wizualnie je podwyższysz.

W galerii znajdziesz najładniejsze sufitowe lampy wiszące wraz z cenami!

