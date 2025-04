Kurczaczek wielkanocny to, zaraz obok pisanek, baranka i zajączka, najczęściej wybierana świąteczna ozdoba. Figurkę wkłada się do święconki, stawia na stole, a także wplata w wianki i stroiki.

Reklama

Wesoły, żółty kurczaczek jest także ozdobą serwetek, obrusów, zastawy i gadżetów świątecznych. Już sam w sobie wprowadza radosną atmosferę i powiew budzącej do życia wiosny, a w połączeniu z innymi symbolami Wielkanocy stanowi prawdziwie energetyczną bombę. Czy wiesz jednak, co symbolizuje kurczaczek wielkanocny i dlaczego jest tak ważny?

Spis treści:

Wszystkie symbole Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do życia, urodzaju i płodności. Nie inaczej jest w przypadku kurczaczka: symbolizuje Zmartwychwstanie Chrystusa, nowe życie, odrodzenie. Żółty kolor kojarzy się także ze słońcem, a więc życiodajną energią, która budzi wszystko do życia.

Kurczak wykluwa się z jajka, następnie dorasta, dorosła kura znosi kolejne jajka, z których wykluwają się następne pokolenia - w ten sposób powstaje ciąg życia. Z tego właśnie względu na wielkanocnym stole, w czasie, kiedy świętuje się Zmartwychwstanie Pańskie, nie może zabraknąć symboli wiążących się właśnie z odrodzeniem i nowym życiem.

Kurczaczka wielkanocnego możesz zrobić z wydmuszek, filcu albo papieru. Do zabawy zaproś całą rodzinę, dzieciaki uwielbiają takie kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Kurczaczek wielkanocny z papieru

Możesz powiesić go w oknie albo wykorzystać jako jedną ze składowych papierowej, wielkanocnej girlandy.

Do jego wykonania potrzebujesz:

2 żółtych kartek,

1 pomarańczowej kartki,

nożyczek,

kleju.

Żółtą kartkę przetnij w wzdłuż na pół i każdą z połówek zwiń w harmonijkę. Połącz ze sobą za pomocą kleju tak, aby stworzyło się kółko.

Z pomarańczowego papieru wytnij dziób i nóżki i przymocuj do koła. Z białego i czarnego papieru wytnij dwie różnej wielkości elipsy - to będą oczy kurczaczka wielkanocnego. Doklej skrzydełka i gotowe!

fot. Adobe Stock

Kurczaczek wielkanocny z filcu

Kurczaczek z filcu to idealna ozdoba do święconki. Możesz wykonać go też w powiększonej wersji i umieścić w stroiku.

Potrzebne ci będą:

trzy kolory filcu - żółty, pomarańczowy i biały,

2 małe czarne koraliki,

wata,

nitki - biała, żółta i czarna,

nożyczki,

klej.

Z żółtego filcu wytnij dwie elipsy. Do jednej przyszyj koraliki (to będą oczy kurczaczka), pomarańczowy dziób i skrzydełka. Połącz dwie żółte elipsy zszywając je do połowy. Wypełnij watą i zeszyj resztę. Z białego filcu wytnij kształt pękniętej skorupki i przyszyj z przodu kurczaka.

fot. Adobe Stock

Kurczaczek wielkanocny z jajek

To najprostszy kurczaczek wielkanocny do wykonania. Możesz ustawić kurczaki w wytłoczce - pomaluj ją wcześniej na wiosenny kolor. Jeśli pozwala ci na to czas i możliwości - wytnij z kartonu dużą kurę, pomaluj ją farbami akrylowymi lub plakatowymi i przyczep z tyłu.

Potrzebujesz:

kilka jajek (mogą być te ugotowane na twardo lub wydmuszki),

czarny marker,

kawałek pomarańczowej tektury,

kawałek czerwonej tektury,

nożyczki,

klej.

Czarnym markerem narysuj oczy, z pomarańczowego papieru wytnij dziób, a z czerwonego grzebień kurczaczka. Oba elementy przymocuj przezroczystym klejem.

fot. Adobe Stock

Reklama

Więcej inspiracji na Wielkanoc:

Jak zrobić stroik wielkanocny?

Dekoracje wielkanocne przed dom

Najpiękniejsze pomysły na wieniec świąteczny