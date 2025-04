Kołdra Wendre

Tej jesieni nawet największe zmarzluchy tuż po wejściu do łóżka poczują otulające ciepło bez względu na panującą w sypialni temperaturę. Dzięki najnowocześniejszej kołdrze Szybko Ciepło marki Wendre zaledwie po 100 sekundach poczują głębokie, relaksujące ciepło przyjemnie rozchodzące się po całym ciele. Innowacyjne rozwiązania sprawią, że ciepło w łóżku pojawi się do 3 razy szybciej niż pod standardową kołdrą. To pierwsze takie rozwiązanie dostępne na polskim rynku.