Marka Wendre po raz kolejny udowadnia, że w branży tekstyliów sypialnianych jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Po innowacyjnej linii Szybko Ciepło, Wendre wprowadza kolejne, ultranowoczesne kołdry i poduszki. Linia Probiotyczna Wendre to odpowiedź na rosnące potrzeby osób cierpiących na alergie spowodowane przez roztocza kurzu domowego, a także wszystkich tych, którzy cenią zdrowe i higieniczne środowisko snu.

Sen zajmuje około 2 920 godzin rocznie, czyli aż 1/3 długości naszego życia. Dzięki nowym kołdrom i poduszkom Probiotycznym możemy ten cenny czas wykorzystać na wzmacnianie odporności naszego organizmu. Alergie powodowane przez roztocza kurzu domowego osłabiają go hamując naturalne procesy obronne. Probiotyki zawarte w nowych produktach Wendre, działają podobnie jak te znane nam ze zdrowej żywności takiej jak jogurty. Redukują one złe, szkodliwe dla zdrowia bakterie – komentuje Beata Przybylak ekspert marki Wendre.

Nowa linia Probiotyczna Wendre powstała w oparciu o nowatorską technologię, która w naturalny sposób redukuje ilość alergenów znajdujących się w pościeli będących przyczyną osłabienia odporności organizmu. W mikrokapsułkach umieszczonych w tkaninie, z której wykonano kołdry i poduszki Wendre, zamknięto wyselekcjonowane bakterie probiotyczne. Podczas ruchu uwalniają się one z tkaniny i w naturalny sposób oczyszczają kołdrę i poduszkę z alergenów. W przeciwieństwie do substancji biobójczych, które zabijają wyłącznie mikroorganizmy, Probiotyki naturalnie zwalczają roztocza poprzez redukcję ilości ich odchodów, które są źródłem niebezpiecznych dla zdrowia alergii. To nowoczesne, lecz w pełni zgodne z naturą, podejście do produkcji tekstyliów pościelowych zmniejsza ryzyko reakcji alergicznych prowadzących do osłabienia odporności organizmu i sprawia, że środowisko snu staje się świeże, zdrowe i wolne od alergenów.

Poszycie kołdry i poduszki z linii Probiocztynej wykonano z przyjemnej w dotyku, miękkiej mikrofibry. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów sprawia, że produkty te zachowują swoje właściwości nawet do 5 cykli prania w temperaturze 60°C.

Kołdra Probiotyczna dostępna w dwóch rozmiarach:

160x200 cm – 89,00 zł *

220x200 cm – 119,00 zł *

Poduszka Probiotyczna dostępna w dwóch rozmiarach:

50x60 cm – 35,00 zł *

70x80 cm – 49,00 zł *

* sugerowana cena detaliczna

Wendre umieszcza na etykietach kołder i poduszek szczegółowe oznaczenia dotyczące konserwacji każdego ze swoich produktów. Tylko kołdry i poduszki oznakowane logo Wendre są produktami oryginalnymi.

