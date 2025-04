Z pierwszym powiewem jesiennego wiatru z łatwością przypominamy sobie o gorącej herbacie z cytryną i relaksem pod kocem. To właśnie on pomaga przetrwać ujemne temperatury i poprawia samopoczucie.

Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy zakupie oraz jak należy dbać o pled w zależności od jego składu.

Z pewnością zdarzyło ci się kiedyś odczuć na własnej skórze (dosłownie i w przenośni), jak istotna jest tkanina, którą otulasz ciało. Koc, choć jest dodatkiem wnętrzarskim, niekiedy zastępuje nam okrycie wierzchnie, utula do snu, pomaga w chorobie czy ogrzewa w zimowe dni.

Podpowiadamy, w co warto zainwestować, a jaki wybór możesz sobie darować.

Wełna ma fantastyczne właściwości grzewcze i odprowadzające wilgoć zatem jest i ciepła, i higieniczna. Dodatkowo przepuszcza powietrze, a zatem nie ma obaw, że wyjdziesz spod koca rozgrzana i spocona.

Mało kto wie, że to naturalne włókno łagodzi bóle stawów i kręgosłupa, poprawia krążenie, a także łagodzi nerwobóle. Zatem nie ma nic lepszego, niż drzemka pod wełnianym kocem po trudnym dniu w pracy!

Przejdźmy do wad. Musisz liczyć się z tym, że komfort idzie w parze z ceną, jeśli mowa o jakości naturalnych włókien. Na rynku bez problemu znajdziesz koc z wełny owczej, rzadziej z wielbłądziej czy koziej. Najbardziej ceniona jest wełna merynosowa, z kozic kaszmirskich oraz kozic angorskich.

Przygotuj się na to, że wełniany koc będzie się mechacił, a pod wpływem wody - defasonował. Wełniane koce nie lubią wysokich temperatur i można je prać jedynie w 30 stopniach i na tzw. niskich obrotach. Konieczne jest wyciskanie i odsączane z nich wody, a nie wyżymanie. Suszenie wełny to logistyczne wyzwanie, które trwa nieraz kilka dni!

Niestety jest też wymarzonym gniazdem dla moli i może być drażniący. Zwróć uwagę na wykończenie - koc z frędzlami i domieszką innych tkanin będzie wytrzymalszy i nie będzie się tak strzępić.

Koc wełniany Jysk, cena ok. 129,99 zł

Odrębnym tematem jest koc z wełny czesankowej, wyglądający jak wielokrotnie upleciony warkocz, który jest niekwestionowanym królem Instagrama już od kilku sezonów.

To bardzo modny wnętrzarski element: wygląda efektownie, jest przyjemnie mięsisty i - w przeciwieństwie do typowego wełnianego koca - nie podrażnia skóry.

Wełna czesankowa może być uzyskiwana z sierści różnych gatunków zwierząt: stosuje się wełnę owczą, lam i wielbłądów. Przed przędzeniem włókna wełny czesankowej są czesane specjalnymi szczotkami.

Niemniej jednak tego typu koc bardziej sprawdzi się jako narzuta na łóżko, aniżeli praktyczne okrycie - usuwanie plam i czyszczenie go może być drogą przez mękę.

Koc z wełny czesankowej z merynosa Ozinhome, Allegro, cena ok. 599 zł

Na pewno przynajmniej raz w życiu okryłaś się polarowym pledem! Do jego zalet należy niewątpliwie fakt, że łatwo jest go utrzymać w czystości, jest lekki i tani.

To miły w dotyku, poczciwy kocyk, którego nie żal rozłożyć nawet na trawie. Dodatkową zaletą jest utrzymywanie ciepła oraz łatwość w pielęgnacji (wkładasz do pralki na 40 stopni i rozwieszasz jak zwykłe pranie).

Wady polarowego otulacza to przede wszystkim nieprzepuszczalność powietrza. Te włókna mogą się mechacić i szybko tracą na kształcie. Nie jest to dobry wybór dla miłośników spędzania wieczorów pod kocem.

Koc polarowy Karve Jysk, cena 15 zł

Najczęściej spotykany koc w polskich domach od lat 90. to właśnie gruby, obszyty koc akrylowy z nadrukowanym printem zwierząt lub kwiatów. Każdy, kto miał z nim styczność, z pewnością docenił jego pluszową miękkość i solidność.

Niebywałą zaletą koca akrylowego jest niewysoka cena za uczucie ciepła i komfortu. Dodatkowo nie tracą na urodzie, nie mechacą się, są łatwe w utrzymaniu. To wręcz idealne rozwiązanie dla alergików i posiadaczy zwierząt. Czy koc akrylowy ma jakieś minusy?

Wadą jest to, że są to koce, które sprawdzają się jedynie w okresie zimowym. Nie przepuszczają powietrza, przez co gdy tylko przychodzi wiosna, lądują na dnie szafy. Dają dużo ciepła, przez co łatwo się pod nimi spocić.

Koc Pierre Cardin, Allegro, cena ok. 349,99 zł

Jeśli nie potrafisz zdecydować się na zakup wełnianego (droższego) koca, postaw na mięsisty bawełniany otulacz. To jedno z najlepszych rozwiązań, biorąc pod uwagę trwałość i komfort użytkowania.

W przypadku bawełnianych pledów sprawdzi się zasada: im grubszy, tym cieplejszy. Możesz przebierać w luźnych splotach, lekkich jak mgiełka otulaczach, waflowych narzutach czy pokaźnych rozmiarów kocach z prawdziwego zdarzenia w charakterystyczne i miłe dla oka warkocze.

Bawełna z reguły nie uczula, a koce wykonane z tego włókna z dodatkiem np. poliamidu nie gniotą się, nie mechacą, nie potrzebują specjalnej troski w kwestii pielęgnacji i czyszczenia. Zapewnią odpowiednią cyrkulację powietrza, choć nie ogrzeją jak akryl czy wełna.

Mnogość tekstur, wykończeń i kolorów powoduje, że bawełniane pledy są najczęstszym wyborem i wręcz królują w naszych mieszkaniach oraz na tarasach. Sprawdzają się też w pokojach dziecięcych czy w podróży.

Koc bawełniany, Bonami, cena ok. 174 zł

Wnętrza również potrafi opanować chwilowy trend, co najwyraźniej widać na Instagramie. Nie tak dawno swój debiut miały koce syrenki i koce z rękawami, a teraz prym wiodą koce imitujące wielkich rozmiarów pizze czy tortille.

Niewiele ma to wspólnego z jakością, najczęściej są to koce polarowe lub koce z mikrofibry. Elektryzują się i nie przepuszczają powietrza.

Koce z wbudowanymi rękawami czy kapturami to potraktowanie tematu zimowych mrozów z przymrużeniem oka i o ile mogą być praktyczne, o tyle nie posłużą zapewnie więcej, niż sezon lub dwa.

Jeśli jednak znajdziesz perełkę łączącą jakość z dowcipem, to może być twój koc idealny.

Koc syrenka mikrofibra, Allegro, cena ok. 93,50 zł

Pozostają w temacie chłodu i mrozu, nie możemy pominąć wynalazku, jakim jest koc elektryczny. Największe zmarzluchy z pewnością docenią taki prezent.

Koc ogrzewający może wspomóc rehabilitację, pomóc w rozluźnieniu mięśni czy po prostu - zrelaksować. Przed jego zakupem należy zorientować się jaką ma moc, czy posiada atesty bezpieczeństwa oraz w jakim sposób reguluje się temperaturę.

Taki koc najczęściej jest wykonany z poliestru i można go prać w 40 stopniach, uprzednio należy wyjąć matę grzewczą i odłączyć kabel zasilający. Dla wielu to zbytek i gadżet, dla niektórych - ratunek, kiedy np. mieszkanie jest niewystarczająco ogrzewane albo dom niedostatecznie ocieplony.

Koc elektryczny KT100 100W, Eldom AGD, cena 179,00 zł

