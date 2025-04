Jeśli w okresie jesienno-zimowym koc to twój najlepszy przyjaciel, a wręcz traktujesz go jak swoją drugą skórę, to z pewnością ucieszyłabyś się z posiadania koca z rękawami.

Czy warto zainwestować w koc z rękawami

Choć nie lubimy nadużywać tego określenia, to koc z rękawami jest jednym z niekwestionowanych hitów jesieni i zimy. Na czym polega jego fenomen?

Czym różni się od klasycznego pledu, który ogrzewa w chłodne dni i daje uczucie miękkości i przytulności? Jak sama nazwa wskazuje, konstrukcja takiego koca polega na wszytych w niego rękawach, co pozwala na pełen komfort i niemalże zerową utratą ciepła lub wyjątkową bliskość z drugą osobą.

Często tego typu koc ma wszyty suwak, niektóre maja nawet kieszonki lub kaptur. Trend tak zyskał na popularności, że niektóre marki zaczęły szyć koce z rękawami dla dzieci - rodzice małych rozrabiaków wiedzą, jakim to może być ratunkiem na spacerze w chłodne dni.

Koc z rękawami dla dwojga

Koc z rękawami to 2 w 1: połączenie koca i swetra w jednym, co pozwala na mobilność (np. swobodę w trzymaniu kubka herbaty czy książki) i pełną wygodę.

Taki koc jednak może też służyć budowaniu bliskości! Na rynku pojawiły się romantyczne koce z rękawami dla pary, które mogą być wspaniałym prezentem dla zakochanych.

Koc z rękawami gdzie kupić

Jeśli szukasz tego typu gadżetu, to z pewnością znajdziesz je w ofercie azjatyckich sklepów i wielu innych, które oferują tekstylia do domu. Cena takiego koca waha się między 50 a 190 zł.

Jakość koca z rękawami jest kwestią drugorzędną: tu liczy się bardziej pomysł, aniżeli trwałość.

