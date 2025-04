Koc z polaru nie jest zbyt atrakcyjnym dodatkiem wnętrzarskim, ale za to praktycznym rozwiązaniem dla mieszkania, ogrodu czy tarasu.

Za co pokochasz polarowy koc

Jednolity koc z polaru to rzecz, którą znajdziesz w mieszkaniu studenta, piętrowym domu, kawiarni czy nadmorskiej knajpie. Pledy tego typu są modne ze względu na cenę i łatwość w pielęgnacji.

Wiele rodzin traktuje koce nie tylko jako okrycie (dobrze utrzymują ciepło), lecz także jako zastępstwo dla narzut, ochronnych podkładek na krzesła czy meble wypoczynkowe.

Taki polarowy koc może być elementem sezonowym: dzięki mnogości kolorów możesz zmieniać aranżację wnętrza w zależności od pory roku bez uszczerbku na portfelu: jesienią i zimą sprawdzi się grubszy polarowy przyjaciel w odcieniu czerwieni czy butelkowej zieleni. Natomiast wiosną i latem modne są trawiaste i błękitne barwy.

Zalety koca polarowego

Koc polarowy jest łatwy do utrzymania w czystości: niezależnie od tego, czy zabierasz go na plażę, piknik, czy służy twojemu pupilowi jako posłanie: szybko usuniesz z niego zabrudzenia wodą, a sierść - rolką do ubrań.

Koc polarowy bez problemu możesz uprać w pralce w 40 stopniach i rozwieszać go jak standardowe pranie. Bardzo szybko wysycha, nie traci na fasonie ani na właściwościach.

W przypadku koca polarowego dużą rolę odgrywa jego grubość: nie da się ukryć, że bardziej mięsiste okrycie będzie dawało więcej ciepła w okresie pluchy i mrozów, a w okresie letnim to cienki pled zapewni izolację lub otuli podczas wakacyjnych wieczorów na hamaku ogrodowym.

Wady koca polarowego

Żeby nie było tak kolorowo, polarowe koce nie beda twoimi wieloletnimi przyjaciółmi, jeśli będziesz je mocno eksploatować i rzadko wymieniać.

Polar to sztuczna dzianina, która nie przepuszcza powietrza (nie mówimy tu o odzieży sportowej, to odrębna kategoria) i łatwo „wyłapuje” zapachy z otoczenia, dlatego musisz ją często odświeżać.

Koc polarowy będzie też nośnikiem wszystkich drobinek, pyłków i kurzu z powietrza. Może się elektryzować, a jako że jest rozciągliwy - z czasem tracić na kształcie.

Pamiętaj, aby wybierając koc polaru sugerować się grubością i mieć plan na jego zagospodarowanie. Sprawdzi się w wielu wnętrzach i w podróży, dlatego bezsprzecznie warto posiadać minimum jeden egzemplarz polarowego okrycia w domu czy w samochodzie.

