Reklama

Zbliża się czas sylwestrowych zabaw i karnawału. Dobrze więc nadać temu szczególnemu wieczorowi, w którym witamy Nowy Rok wyjątkowy charakter. IKEA przygotowała w tym sezonie ozdoby i dodatki pełne elegancji i blasku. Produkty z kolekcji FRÖJDA inspirowane są zimowym krajobrazem Szwecji, wyróżniają się srebrno-białymi akcentami i szkłem o refleksach przypominających kryształy lodu. Przystępne ceny produktów pozwalają zaszaleć i stworzyć w domu szampański, niepowtarzalny nastrój nie tylko raz w roku.

Elegancka zastawa stołowa na wyjątkowe okazje

Puchary do szampana FRÖJDA to ponadczasowe kieliszki, które zachwycają nietypowym wzorem inspirowanym zimową estetyką Skandynawii. Wykonane z przezroczystego szkła subtelnie załamującego światło, podkreślają wyjątkowość każdej uroczystości. Idealne nie tylko do szampana i napojów musujących, ale także do koktajli czy deserów. A jeśli chodzi o ich eleganckie podanie – idealnie sprawdzi się do tego taca FRÖJDA, która przy innych okazjach może się przydać do serwowania serów czy innych przystawek.

„Puchar do szampana z kolekcji FRÖJDA dobrze leży w dłoni, a dzięki ponadczasowej elegancji i fasetowanej powierzchni doskonale prezentuje się na stole. Na tacy z tej samej kolekcji zmieścisz nawet cztery puchary z imprezowymi bąbelkami” - Lisa Hilland i Mikael Axelsson, projektanci.

W wysokich szklankach FRÖJDA zimne napoje nabiorą niepowtarzalnego charakteru. Ich gładki i prosty kształt nada każdej zawartości wyjątkowości, pozwalając na pełne uwydatnienie finezji kompozycji i kolorów. Harmonijne wzornictwo pucharów i szklanek współgra z całą kolekcją FRÖJDA, pozwalając stworzyć spójną aranżację stołu.

Oświetlenie, które tworzy magiczną aurę

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w tworzeniu atmosfery. To właśnie światło kształtuje charakter wnętrza, podkreślając jego wyjątkowość i magiczność aury. Wyobraźmy sobie ten moment, gdy zegar wybija północ i wszyscy z niecierpliwością oczekują na powitanie Nowego Roku. Właśnie wtedy subtelne, ciepłe światło świec i lamp nadaje chwili uroku. Migotliwe refleksy tańczą na ścianach, tworząc pełen magii klimat. To właśnie w takich chwilach doceniamy znaczenie odpowiednio dobranego oświetlenia.

Kolekcja FRÖJDA oferuje wszystko, czego potrzeba, aby stworzyć niepowtarzalną atmosferę sylwestrowej nocy. Elegancki kandelabr 4-ramienny LED, delikatna lampa wisząca FRÖJDA oraz urocze latarenki LED – każdy z tych elementów dodaje wnętrzu wyjątkowego charakteru. Pozwalają one stworzyć przytulny kącik do celebracji wspólnych chwil. Dzięki kolekcji FRÖJDA z łatwością można przekształcić swoje wnętrze w magiczną przestrzeń, pełną ciepła i przyjaznej atmosfery.

Wyjątkowe ozdoby, które ożywią każde wnętrze

Dekoracja wisząca w formie kuli dyskotekowej z kolekcji FRÖJDA stanie się nieodłącznym element każdej szalonej nocy. Jej błyszcząca powierzchnia, przypominająca rozbłyski zorzy polarnej, wprowadza do wnętrza niepowtarzalną magię. To właśnie dzięki takim dodatkom każda impreza nabiera uroczystego charakteru, a taneczny parkiet zamienia się w miejsce, gdzie czas płynie swoim tempem.

„Kula dyskotekowa z kolekcji FRÖJDA sprzedawana jest w płaskiej paczce. Można ją łatwo rozłożyć, a potem ponownie złożyć, aż do następnego przyjęcia. W pokoju pełnym połyskujących srebrzystych kul zabawa może trwać w najlepsze!” - Lisa Hilland i Mikael Axelsson, projektanci.

Stojąca ozdoba na stół z efektem chromowania FRÖJDA to limitowana dekoracja, która łączy nowoczesny design z odrobiną zabawy. Tańczące kuleczki zdobiące tę dekorację tworzą piękne refleksy świetlne, które podkreślają odświętny charakter. Ta ozdoba to idealny wybór dla osób, ceniących oryginalne, a zarazem minimalistyczne akcenty, które potrafią nadać wnętrzu wyrazistości i elegancji.

Produkty z kolekcji FRÖJDA można znaleźć w sklepach IKEA oraz na stronie internetowej IKEA.pl i są dostępne do wyczerpania zapasów.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony kolejno z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela firmy oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Oferujemy funkcjonalne i dobrze zaprojektowane artykuły wyposażenia domu, które łączą jakość i przystępną cenę. Działamy w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, realizując strategię People & Planet Positive.

Grupa Ingka* w Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 54 Punkty Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi) i 12 Studiów planowania i zamówień, które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 29 sklepów IKEA w 9 krajach w Europie Środkowej i Wschodniej. Do Grupy Ingka należy również 7 farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

*Grupa Ingka jest największym sprzedawcą detalicznym IKEA, który działa na ponad trzydziestu rynkach i odpowiada za ok. 90% sprzedaży detalicznej IKEA. To strategiczny partner, który opracowuje i wprowadza innowacje w działalności IKEA i współtworzy wspólne strategie IKEA. Grupa Ingka jest właścicielem i operatorem kanałów sprzedaży IKEA w ramach umów franczyzowych z Inter IKEA Systems B.V. Działa w trzech obszarach biznesowych: IKEA Retail, Ingka Investments oraz Ingka Centres. Dowiedz się więcej na Ingka.com.

Reklama

Materiał promocyjny marki IKEA