Zakładki do książki DIY mogą sprawdzić wielką frajdę. Własnoręczne przygotowywanie zakładek do książki może być świetną aktywnością w długi jesienny wieczór. Do zabawy możemy zaprosić dzieci lub przyjaciół, bo pole do popisu jest nieograniczone. Co więcej, zakładki do książki DIY to również wspaniały, własnoręcznie wykonany prezent na święta, lub z innej okazji, który z pewnością ucieszy każdego mola książkowego.

Właściwie tylko wyobraźnia nas ogranicza podczas tworzenia własnoręcznych zakładek do książki. Do wyboru mamy przynajmniej kilkadziesiąt technik, zaczynając od prostych, kartonowych zakładek z ciekawym rysunkiem, po takie, które wymagają od nas specjalnych urządzeń, a przynajmniej większych zdolności manualnych.

Na początku powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo będzie ta zakładka do książki. Jeśli dla nas – sprawa jest prosta, ale jeśli będzie to własnoręcznie wykonany prezent dla bliskiej osoby, zastanówmy się co ona lubi. Jeśli na przykład lubi motyle, możemy wykorzystać ten motyw na zakładce. Dla miłośnika kotów można przygotować głowę kota z ogonkiem. A może interesuje się astrologią? Wówczas możemy wykorzystać w zakładkach gwiazdozbiory i planety.

Poniżej przedstawiamy zakładki, które wykonasz głównie z papieru, ale możesz wykorzystać do wykonania zakładki DIY również sznurek, wstążki, oraz inne ozdoby.

Ta zakładka DIY jest wyjątkowa i jeszcze przed otworzeniem książki przenosi w świat fantazji. To niemal banalne origami, z którym poradzi sobie każdy.

Czego będziesz potrzebować:

gruby papier, najlepiej specjalny do akwareli,

farbki akwarelowe,

pędzelek,

naczynie z wodą,

marker lub cienkopis,

linijkę,

ołówek,

nożyczki.

Jak zrobić zakładkę do książki DIY z motylem?

Na kartce rysujemy od linijki prostokąt o długości mniej więcej 20 centymetrów i szerokości 2-3 centymetrów. Na obu końcach rysujemy skrzydła motyla. Następnie, skrzydełka malujemy akwarelami. Wystarczy dosłownie kropla farby. Jeśli mieliśmy wcześniej do czynienia z tym rodzajem farby, możemy spróbować pobawić się kolorami. Teraz należy poczekać, aż farba wyschnie. 10-20 minut powinno wystarczyć. Później obrysowujemy markerem kształt skrzydełek naszej zakładki. Możemy również pobawić się w rysowanie wzoru na skrzydełkach, dzięki czemu otrzymamy piękny ażurowy efekt. Przedostatnim krokiem jest wycinanie zakładki do książki. Robimy to wzdłuż linii. Na koniec, składamy zakładkę na pół, a same skrzydełka zaginamy na zewnątrz. I voila!

Pro tip: możemy wcześniej przygotować sobie szablon jednego skrzydła i odrysować. Dzięki temu skrzydełka będą identyczne. Co więcej, skrzydełka możesz ozdobić samoprzylepnymi kryształkami.

Oczywiście motyl jest tylko przykładem, do tego projektu zakładki do książki możemy wykorzystać wszystkie wzory, które są odbiciem lustrzanym – serce, gwiazdy, słońce, kwiatek, emotikon etc.

Czytasz romanse, a może chcesz zrobić prezent ukochanej osobie, która jest zapalonym czytelnikiem? Przychodzimy z radą, jak zrobić najprostszą z najprostszych zakładkę do książki DIY.

Czego będziemy potrzebować:

blok techniczny lub kartonik,

linijka,

ołówek,

nożyczki,

szminka,

lakier do włosów.

Jak zrobić zakładkę DIY w wersji romantycznej?

Nic prostszego. Odrysowujemy na kartce prostokąt o długości 20 cm i szerokości 4-5 cm. Malujemy usta szminką i odciskamy całusy na kartce, wychodząc za linię. Odczekajmy 10-20 minut aż szminka wyschnie i spryskajmy kartkę lakierem do włosów. Lakier nie tylko zabezpieczy zakładkę, ale również kartki książki przed zabrudzeniem. Teraz już możemy wyciąć zakładkę i obdarować ukochaną osobę.

Pro tip: jeżeli masz klej w sprayu, możesz go użyć zamiast lakieru do włosów. Zapewni większą trwałość.

Oczywiście moglibyśmy użyć kawałka zwykłego kartoniku jako zakładki do książki, ale przecież warto upiększać sobie życie. Dlatego ruszymy wodze fantazji, poszukajmy starych gazet i do dzieła.

Czego będziesz potrzebować:

sztywnego papieru bądź kartoniku,

starych gazet,

nożyczek,

kleju,

linijkę,

nożyczki, nóż do tapet bądź skalpel,

ołówek.

Jak zrobić zakładkę DIY w formie wycinanki?

Nic prostszego! Odrysowujemy i wycinamy dwa prostokąty o długości około 20 cm i szerokości 4-5 cm. Teraz zaczyna się zabawa. Ze zwykłego artykułu wycinamy kawałek tekstu o wielkości naszej zakładki i przyklejamy na jeden z kartoników. Na drugim kartoniku rysujemy dowolny kształt – serce, gwiazdkę, króliczka etc. Jeżeli możemy się pochwalić większymi zdolnościami manualnymi, możemy narysować bardziej ażurowy kształt. Następnie, za pomocą noża do tapet wycinamy wzór. Ostatnim krokiem jest sklejenie obu kartoników ze sobą, tak aby przez wycięty wzór przebijały się litery.

Ta zakładka do książki, jest już dla nieco bardziej zaawansowanych. To zakładka z okienkiem, w którym będą suszone kwiaty. Jeżeli nie posiadasz suszonych kwiatów, spróbuj znaleźć drobinki brokatu, lub inne drobne, kolorowe i płaskie przedmioty, które możesz zamknąć w okienku.

Czego będziesz potrzebować:

koszulkę na dokumenty,

grubszy papier,

suszone kwiaty,

dobry klej,

ołówek,

linijka,

nożyczki i/lub nóż do tapet.

Jak zrobić zakładkę DIY z kwiatami?

Na początku odrysujmy sobie prostokąt o długości 20 cm i szerokości 6 cm. W środku tego prostokąta narysujmy kolejny, pozostawiając około centymetra odstępu od krawędzi. Tu możemy trochę zaszaleć i na jednym z krótszych boków dorysować ażurowy wzór. Teraz czas na wycinanie. Potrzebujemy dwóch identycznych zakładek. Więc przygotuj dwa egzemplarze. Pamiętaj o wycięciu prostokąta ze środka. Z koszulki na dokumenty wycinamy dwa prostokąty nieco mniejsze niż zakładka. Powinny mieć 19 cm długości i 5 cm szerokości. Jeden z kartoników smarujemy klejem i przykładamy dociętą koszulkę. Teraz delikatnie smarujemy klejem koszulkę i przykładamy suszone kwiaty w dowolnej kompozycji. Na drugą zakładkę również przyklejamy koszulkę. Znów smarujemy krawędzie dokładnie klejem i łączymy obie zakładki w jedną.

Pro tip: jeżeli posiadasz zgrzewarkę do żywności, możesz ułożyć kwiaty między foliami i zgrzać. Wówczas masz pewność, że zakładka przetrwa wiele książek.

Czy wybrałaś dla siebie ulubiony wzór zakładki do samodzielnego przygotowania? Jeżeli nie znalazłaś inspiracji w tym artykule, i brak ci również własnych pomysłów, polecamy zajrzeć na YouTube lub blogi poświęcone rzeczom handmade. Wiele kanałów z rękodziełem pokazuje instrukcję krok po kroku, jak wykonać własnoręcznie zakładkę.

Możesz zobaczyć, jakie zakładki tworzą instagramerki. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać hashtag #bookmark. W dobie interentu, własnoręczne stworzenie prezentów nigdy nie było łatwiejsze. Baw się dobrze!

