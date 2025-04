Istotnym elementem każdego przedpokoju lub garderoby jest solidna szafka na buty. Jeżeli te oferowane w sklepie nie przypadły ci do gustu, wykorzystaj drewniane palety, skrzynki lub zrób ją od podstaw sama! DIY to nic trudnego!

Reklama

Jak zrobić szafkę na buty z palet lub skrzynek?

Sposób przygotowania i materiały:

paleta lub 2 skrzynki drewniane po owocach

pędzel szeroki do farby

farba i biały podkład do wnętrz w wybranym kolorze

Na początku wybieramy odpowiedniej wielkości paletę drewnianą, którą kupimy w dowolnym sklepie budowlanym. Układamy matę lub gazety papierowe na podłodze, jeżeli przygotowujemy całość w mieszkaniu. Koniecznie szlifujemy wszystkie brzegi, ze względu na nierówne krawędzie i drzazgi. Jako bazę, stosujemy białą farbę, stosowaną do wnętrz. Najlepiej, aby po nałożeniu odczekać 24 godziny przed malowaniem kolorem. Następnie malujemy warstwą koloru i wyrównujemy wszystkie zakamarki.

Jeżeli nie planujemy nakładać koloru, wystarczy oszlifować paletę i wstępnie zabezpieczyć lakierem do drewna. Bejca nada ładny kolor i podkreśli drewniany akcent. Możemy wybierać spośród różnych odcieni przypominających dąb, mahoń czy sosnę. Takie zestawienie sprawdzi się w pomieszczeniach rustykalnych oraz minimalistycznych.

Paletę mocujemy za pomocą gwintów do ściany i zabezpieczamy przed przemieszczaniem się. Upewniany się, że szczeliny pomiędzy warstwami desek są wyrównane i dobrze oszlifowane. Przegrody posłużą jako mocowanie na szpilki, sandałki, kapcie czy baleriny. Idealny pomysł do nietuzinkowej garderoby!

Jak zrobić szafkę na buty DIY?

Potrzebne materiały:

deski

kantówki

gwoździe, kołki, wkręty

wkrętarka i młotek

klej monterski do drewna

farba, laminat, lakier do drewna

Sposób przygotowania:

Deski szlifujemy i wyrównujemy. Określamy odpowiednią wielkość szafki na buty i dopasowujemy kantówki. Szkielet szafki mocujemy za pomocą wkrętów i gwoździ. Kołki mocujemy za pomocą kleju monterskiego do drewna. Jeżeli chcemy przygotować szafkę z drzwiczkami należy dokupić uchwyty oraz zawiasy utrzymujące konstrukcję. Całość malujemy lakierem do drewna w wybranym kolorze lub podkładem i farbą według uznania.

Jak zrobić szafkę na buty z siedziskiem w przedpokoju?

Sposób przygotowania i materiały:

rama szafy do przedpokoju

deski i kątówki

materiał obiciowy

wypełnienie w postaci gąbki lub pluszu

Szafka na buty może stanowić integralną część razem z siedziskiem w przedpokoju. Szafa wbudowana we wnękę mieszkania posłuży za stelaż. Ramę szafy mocujemy do ściany oraz ramienia garderoby. Wymierzamy odpowiednią długość deski. Szlifujemy końce. Montujemy do ramy szafy do przedpokoju i wzmacniamy za pomocą kantówek. Na siedzisku układamy matę lub wypełnienie i zakrywamy materiałem obiciowym. Montujemy za pomocą zszywacza tapicerskiego. W tym przypadku sprawdzi się automatyczna wersja, która ułatwi użycie. Alternatywą są pinezki i młotek.

Reklama

Zobacz też:

Zestawienie najładniejszych szafek na buty. Sprawdź, gdzie możesz je dostać! Jak zaaranżować przedpokój? Kilka przydatnych trików!