Jak zrobić świeczkę zapachową w domu? To naprawdę proste, a w sieci roi się od gotowych zestawów. Świece zapachowe mogą mieć różne kolory, kształty, a przede wszystkim aromaty. Taką świeczkę możesz zrobić sama. Wykorzystaj do tego nie tylko kompozycje zapachowe w postaci olejków, ale także przyprawy czy suszone kwiaty. Potrzebne będą także: wosk lub parafina, sznurek, foremka, szpatułka, naczynie do podgrzewania i suszarka do włosów.

Spis treści:

Do zrobienia świeczki zapachowej potrzebny jest przede wszystkim wosk. Wybierz ten tradycyjny albo postaw na opcję sojową. Wosk sojowy jest nieco droższy, ale uważany jest za zdrowszy dla organizmu. Mniej się dymi podczas spalania i topi się dużo bardziej równomiernie, niż tradycyjna parafina.

Dodatkowo konieczne będą także słoiki lub foremki, gotowy knot lub sznurek, a także kompozycja zapachowa - mogą to być olejki eteryczne, choć zdecydowanie lepsze będą specjalne zapachy do świec.

Aby zrobić świeczkę zapachową, przygotuj:

wosk (parafinę),

garnek o grubym dnie,

miskę do rozpuszczania wosku w kąpieli wodnej,

barwnik,

foremkę (np. plastikowy kubeczek lub dolną część puszki po piwie),

gotowy knot (lub sznurek),

nożyk,

szpatułkę do wyrównania powierzchni wosku,

suszarkę do włosów.

Zamiast kupować gotową parafinę, możesz wykorzystać resztki niedopalonych świec - to pomysł na recykling niepotrzebnych przedmiotów. Jeśli chcesz, żeby świeczka zawierała dodatki, koniecznie je przygotuj - mogą to być np. muszelki, kawałki skórki cytrynowej, ziarna kawy, cynamon, itp.

fot. Jak zrobić świeczkę zapachową/Adobe Stock, yavdat

Rozgrzej wosk



Wosk przełóż do garnka i podgrzewaj w kąpieli wodnej. Jak to zrobić? Cały proces przypomina roztapianie czekolady na polewę. Wypełnij garnek wodą mniej więcej do połowy, a na nim ustaw dopasowaną wielkością miskę, w której umieść wosk. Unosząca się z garnka para, będzie ogrzewać miskę i doprowadzi do powolnego roztopienia się wosku. Możesz wykorzystać albo kupioną w sklepie parafinę, albo resztki różnych świeczek.

Przygotuj foremkę na świeczkę



Może to być np. plastikowy kieliszek lub kubek. Pamiętaj, że gdy świeczka zastygnie, foremkę musisz przeciąć - musi być to przedmiot, który łatwo zniszczysz za pomocą nożyka. Oczywiście, świecę możesz zrobić również w szklance. Na dnie przygotowanej foremki umieść dekoracyjne elementy, np. muszelki lub posiekaną skórkę cytrynową.

Dodaj olejek zapachowy



Do ciepłego wosku dodaj kilka kropel olejku zapachowego i barwnik. Jeżeli nie chcesz korzystać z gotowych olejków, możesz zdecydować się na naturalny zapach - świetnie sprawdzi się tutaj duża szczypta cynamonu albo waniliowy aromat do ciasta. Delikatnie wymieszaj, aby barwnik i olejek rozeszły się po całej masie. Jeśli nie chcesz, by świeczka miała zapach i kolor, pomiń ten punkt.

Umieść knot i wlej masę woskową



Na środku przygotowanej foremki na świecę, umieść knot. Możesz kupić gotowy albo wykorzystać używany ze starej świeczki. Ostrożnie podtrzymując knot (uważaj, aby się nie oparzyć), wlewaj stopniowo płynną masę woskową. Szpatułką wyrównaj ją, aby rozłożyła się równo w foremce.

Ostudź i wyjmij świeczkę z foremki



Odstaw świecę, aby zastygła. Zależnie od tego, jak bardzo rozgrzany był wosk, może to trwać nawet do 12 godzin. Aby przyspieszyć proces, możesz podsuszać świeczkę suszarką do włosów. Gdy twoja świeczka ozdobna będzie już całkowicie zastygnięta, pozbaw ją foremki. Przetnij plastikowy kubeczek lub puszkę i wyrzuć.

fot. Jak zrobić świeczkę krok po kroku/Adobe Stock, New Africa

W internecie znajdziesz gotowe zestawy produktów, które są niezbędne do przygotowania świeczek zapachowych. Możesz wybrać jedynie produkty bazowe, czyli wosk, knoty, olejki oraz stabilizatory do knota albo poszukać wersji ze słoikami, a nawet etykietami.

Takie zestawy często można dowolnie modyfikować, wybierając konkretne olejki zapachowe lub kolory wosku. Często w ofercie dostępne są także dodatki do świec - suszone kwiaty, przyprawy czy muszelki. Możesz trafić także na opcje z silikonowymi formami do odlewania kształtów - to bardzo praktyczna i wygodna opcja.

Już wiesz, jak zrobić świeczkę zapachową, którą ustawisz w dowolnym miejscu na podstawce. Samodzielnie zrobiona świeczka to świetny pomysł na prezent. Możesz wykorzystać konkretne formy do świec albo wlać wosk do słoiczków.

Nie kupuj nowych słoiczków ani specjalnych naczyń, po prostu wykorzystaj puste naczynia, które z pewnością masz w domu.

Za naczynie do świecy zapachowej posłużą:

słoiczek po jogurcie, koncentracie pomidorowym lub ozdobny słoik po miodzie,

szkło pozostałe po innej świecy np. Yankee Candle lub po kosmetykach,

szklanki kryształowe (np. ostatnia z kompletu).

Aby zrobić świecę w szkle, postępuj tak jak wyżej. Aby knot nie utopił się w płynnym wosku, warto go przytrzymać przez kilkanaście minut. Najlepiej wykorzystać do tego gotowe stabilizatory albo dwa patyczki po lodach, związane ze sobą dwiema gumkami recepturkami.

fot. Jak zrobić świeczkę w domu/Adobe Stock, Parilov

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.10.2020.

