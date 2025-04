Dekoracyjna róża z papieru wbrew pozorom nie jest trudna w przygotowaniu. Zrobisz to z łatwością samodzielnie, ale możesz też zaangażować do pracy dzieci, aby wspólnie stworzyć piękny bukiet. Świetnie sprawdzi się nie tylko jako dekoracja domu, ale także uroczy prezent na walentynki czy dodatek do laurki na Dzień Mamy.

Spis treści:

Do wykonania róży z papieru będziesz potrzebować kilku arkuszy kolorowego brystolu lub bloku rysunkowego. Prostokątny arkusz zegnij na pół, znów na pół, aby powstał kwadrat, a następnie zegnij wzdłuż przekątnej, aby powstał trójkąt. Następnie odetnij jeden rożek, tworząc półkole.

Resztę rozłóż - powstaną gotowe płatki. W ten sam sposób przygotuj też inne płatki. Mogą mieć różne rozmiary i kolory. Następnie sklej je ze sobą i dodaj łodyżkę lub pozostaw same kwiaty.

fot. Jak zrobić różę z papieru/Pinterest

W ten sam sposób zrobisz też różę z kawałków czarno-białych gazet. Możesz też z łatwością stworzyć różę z długiego, prostokątnego kawałka papieru. Wystarczy, że najpierw zegniesz końcówkę pod kątem 45 stopni i lekko ją zwiniesz. Następnie dłuższą część papieru zacznij powoli owijać wokół tak przygotowanej łodyżki, a na koniec przymocuj listki lub dłuższe łodygi. Taka konstrukcja najlepiej prezentuje się w formie bukietu.

fot. Jak zrobić różę z papieru/Pinterest

Zamiast papieru możesz też wykorzystać bardzo cienki materiał (np. kawałki bandażu lub fizeliny). Owiń je wokół patyczka do szaszłyków lub pałeczki do sushi, a następnie zamocz końcówki płatków w farbie lub barwniku. Tak przygotowane róże będą świetnie prezentować się w formie bukietu.

fot. Jak zrobić różę z papieru/Adobe Stock, Евгения Мурашова

Gładki, średniogruby papier świetnie sprawdzi się do wykonania różanego origami. Wykorzystaj np. kolorowy blok rysunkowy - techniczny będzie już za gruby. Wykonanie róży tą techniką wbrew pozorom nie jest trudne. Wystarczy kilka razy zagiąć papier, a na koniec odwinąć gotowe płatki.

fot. Róża z origami/Pinterest

Róża z origami będzie pięknie prezentować się w bukiecie, ale też jako samodzielna ozdoba mieszkania.

Zamiast papieru możesz także sięgnąć po bibułę i stworzyć piękne róże o delikatnych, drapowanych płatkach. Wykorzystaj te same techniki, co w przypadku róż papierowych. Świetnie sprawdzi się metoda zwijania długiego paska bibuły, a także ciekawe origami.

Z bibuły możesz tworzyć naprawdę duże i okazałe kwiaty z bibuły z wieloma "piętrami" płatków. Dowolnie łącz ze sobą kolory, materiały i wszelkie ozdoby.

fot. Jak zrobić różę z bibuły/Adobe Stock, Марина Десятниченко

