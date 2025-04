Materiał okalający wieczko słoika pełni funkcję praktyczną i dekoracyjną. Ochrania miejsce zakręcenia słoika i prezentuje się oryginalnie. Nasz instruktaż DIY wykonasz przy pomocy maszyny do szycia lub ręcznie.

Małe słoiki z miodem, konfiturami czy dżemem stały się często wybieranym przez młodych małżonków upominkiem dla gości weselnych lub dodatkiem do prezentu. Warto, by wyglądały estetycznie: możesz nakleić lub przywiązać do nich etykiety, ale prawdziwego uroku dodaje materiałowa, rustykalna oprawa wieczka, czyli dekoracyjna osłonka. Jest prosta w uszyciu, podobnie jak np. ozdobna girlanda.

Jeśli nie masz maszyny do szycia, to sięgnij po igłę i nitkę. Jeśli przetestowałaś już nasz pomysł na własnoręcznie haftowaną poduszkę w stylu boho, to z pewnością podołasz wyzwaniu uszycia dekoracyjnej ozdoby na słoik.

Do dekoracji słoik​a DIY potrzeba:

talerzyk deserowy,

materiał,

długopis,

szpilki,

nożyczki,

maszyna do szycia lub igła z nitką.

fot. Dekoracja materiałowa słoika/Mak Media, Flora Press

Jak uszyć materiałową dekorację na słoik?



1. Zaznacz obwód miski lub talerza po lewej stronie złożonej tkaniny i dodaj do niego 6 cm. Obrysuj.

fot. Dekoracja słoika materiałowa - krok 1/Mak Media, Flora Press

2. Wytnij tkaninę i ew. odpowiednik z ceraty.

fot. Dekoracja słoika materiałowa - krok 2/Mak Media, Flora Press

3. Połącz ze sobą prawe boki i zszyj ok. 1 cm od brzegu, aż powstanie otwór o szerokości 5 cm.

fot. Dekoracja słoika materiałowa - krok 3/Mak Media, Flora Press

4. Natnij krawędź dookoła.

fot. Dekoracja słoika materiałowa - krok 4/Mak Media, Flora Press

5. Obróć szycie na prawą stronę.

fot. Dekoracja słoika materiałowa - krok 5/Mak Media, Flora Press

6. Zaszyj otwór i przeszyj ok. 1,5 cm. Gotowe!

fot. Dekoracja słoika materiałowa - krok 6/Mak Media, Flora Press

