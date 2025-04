Hodowla rzeżuchy jest banalnie prosta. Chcesz wiedzieć, ile rośnie rzeżucha, by wysiać ją na czas i mieć idealną zieloną łączkę na Wielkanoc? Sprawdź kiedy najlepiej wysiać rzeżuchę i skąd wiedzieć, że już czas ją ściąć. Z właściwości rzeżuchy warto korzystać nie tylko od święta - ta wiedza przyda ci się przez cały rok.

Rzeżucha rośnie ok. 7 dni, po tym czasie ma już długie łodyżki i rozwinięte listki, jest w pełni zielona i najlepiej wygląda. W pierwszym dniu nasiona rzeżuchy zaczynają pęcznieć, 2-3 dzień od wysiewu rzeżuchy nasiona zamieniają się w kiełki, a na 7. dzień rzeżucha ma już rozwinięte liście. Posiej rzeżuchę w odpowiednim momencie, by otrzymać piękną zieloną dekorację i smaczny dodatek do potraw, gdy będziesz tego potrzebować.

Ile rośnie rzeżucha na wacie?

Rzeżucha na wacie rośnie ok. 7 do 10 dni. Dokładny czas osiągnięcia idealnego wzrostu przez rzeżuchę zależy od nasłonecznienia. Już po 2 dniach nasionka przemieniają się w kiełki. 7 dni po wysianiu rzeżuchy otrzymujesz już rośliny z listkami. Przez kolejne 7 dni rzeżucha rośnie, zwiększając swoją wysokość.

Ile rośnie rzeżucha w kiełkownicy?

Rzeżucha w kiełkownicy rośnie trochę szybciej niż na wacie. Kiełki rzeżuchy z kiełkownicy są zielone i gotowe do jedzenia już ok. 5-6 dni po wysianiu.

Ile rośnie rzeżucha w ziemi?

Rzeżucha w ziemi rośnie o kilka dni dłużej, niż rzeżucha na wacie. Rzeżucha w ziemi jest zielona i gotowa 7-10 dni od wysiania. Dokładny czas wzrostu rzeżuchy w ziemi zależy jednak od tego, jaka jest temperatura.

Rzeżucha jest w pełni wyrośnięta i najładniejsza po 7 dniach od wysiania. Posiej rzeżuchę na wacie, w jajku lub na płatkach kosmetycznych 7 dni przed Wielkanocą. W 2023 roku, by rzeżucha wyrosła na Wielkanoc posiej ją 1, 2 lub 3 kwietnia. W Niedzielę Wielkanocną będziesz mogła udekorować stół na Wielkanoc świeżą, zieloną i wyrośniętą rzeżuchą. Żeby już zawsze pamiętać kiedy wysiać rzeżuchę, skojarz, że najlepiej siać ją w okolicach Niedzieli Palmowej.

fot. Kiedy wysiać rzeżuchę na Wielkanoc/ Adobe Stock, Евгения Мурашова

Chcesz przyspieszyć wzrost rzeżuchy? Skorzystaj z tych prostych wskazówek:

pilnuj, by rzeżucha zawsze miała mokre podłoże ;

; włóż rzeżuchę do kiełkownicy - przyspieszysz jej wzrost o ok. 1-2 dni;

umieść rzeżuchę na słońcu - słońce nie jest niezbędne do kiełkowania, ale przyspiesza wzrost rzeżuchy gdy pojawią się liście;

- słońce nie jest niezbędne do kiełkowania, ale przyspiesza wzrost rzeżuchy gdy pojawią się liście; przed wysianiem rzeżuchy zamocz jej nasiona przez dobę w szklance z wodą - wysiej mokre nasiona rzeżuchy;

- wysiej mokre nasiona rzeżuchy; pilnuj, by rzeżucha miała odpowiednią temperaturę do wzrostu - rośnie dobrze w temperaturze 15-25 stopni.

Rzeżuchę najlepiej ściąć, gdy osiągnie wysokość 4-5 cm. Wtedy jest dojrzała i ma już komplet witamin i minerałów. Jeśli marz rzeżuchę z ziemi lub uprawiasz ją na wacie, odetnij roślinę do korzeni. Otrzymasz rzeżuchę o wysokości ok. 4 cm. Jeśli kiełkujesz rzeżuchę w kiełkownicy, możesz korzystać z całych kiełków i jeść je z korzeniami. Rzeżucha jest w tym przypadku naturalnie dłuższa.

Rzeżuchę można też hodować na mikrolistki, a nie kiełki. Zostawia się wtedy kiełki rzeżuchy do przerośnięcia i uzyskuje się mikrolistki rzeżuchy. Możesz skorzystać z tych samych nasion. Nie martw się więc, jeśli nie zetniesz rzeżuchy gdy będzie miała 5 cm. Możesz dalej z niej skorzystać - jest smaczna i zdrowa nawet po wyrośnięciu z kiełków w większą roślinę.

