Jeśli chcesz modnie i praktycznie urządzić pokój dla dziecka, na pewno zastanawiasz się, jakie meble będą najlepsze. Dostępna w Ikei seria mebli dziecięcych MAMMUT to kolekcja, w której znajdziesz bardzo ładne meble w przystępnej cenie.

Krzesełko MAMMUT - Ikea

Krzesełka z serii MAMMUT występują w wielu kolorach, m.in. niebieskim, różowym, zielonym i białym. Kolory krzesełek zmieniają się co jakiś czas, nie zawsze wszystkie dostępne są w magazynie.

Krzesełka z tej serii, podobnie jak cała kolekcja MAMMUT, są wykonane z tworzywa polipropylenowego. Są bezpieczne dla dzieci (nie zawierają BPA), rekomendowane dla maluchów w wieku 3 - 6 lat.

Krzesełko MAMMUT kosztuje 49,99 zł, chociaż na aukcjach internetowych można znaleźć także używane. To pokazuje, że są trwałe i można używać ich naprawdę długo.

fot. Materiały prasowe

Stolik MAMMUT - Ikea

Dzieci potrzebują miejsca do rysowania, klejenia i prac plastycznych. Kolorowanie na podłodze to nie jest najlepsza pozycja, dziecko powinno siedzieć przy stoliku odpowiednio dopasowanym do swojego wzrostu.

Stolik z serii MAMMUT kosztuje 99,99 zł, ma zaokrąglony blat, dzięki czemu maluch nie zrobi sobie krzywdy. Wymiary blatu to 77 x 55 cm, stolika można używać w pokoju i na dworze. Jest stabilny i odporny na zabrudzenia z farb, kredek czy flamastrów.

fot. Materiały prasowe

Stołek MAMMUT - Ikea

Na koniec prezentujemy najtańszy mebel do dziecięcego pokoju, czyli stołek. Nie posiada oparcia, podobnie jak pozostałe meble jest bardzo lekki, dzięki czemu dziecko samo poradzi sobie z jego przeniesieniem.

Stołek MAMMUT ma 30 cm wysokości, pasuje do stolików z tej samej serii. Równie łatwo go wyczyścić, nawet plamy z długopisu bez problemu da się usunąć.

Ze stołka mogą korzystać dzieci, które ważą nie więcej niż 35 kg, a więc posłuży naprawdę długo. Stołek kosztuje 29,99 zł. Obecnie do wyboru są 2 kolory: żółty i pomarańczowy.

fot. Materiały prasowe

