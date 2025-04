Gałka do mebli to niewielki i niedrogi gadżet, dzięki któremu możesz zupełnie odmienić swoje szafki, a przy okazji całe pomieszczenie. Często porównuje się go do pewnego rodzaju biżuterii, która może nadawać smaczku całej aranżacji. Przy wyborze uchwytów do mebli kieruj się przede wszystkim rozmiarem - maleńkie gałki będą śmiesznie wyglądać przy bardzo masywnych frontach. W niektórych przypadkach uchwyty mogą jednocześnie pełnić funkcję wieszaków np. na łazienkowe ręczniki.

Wybór gałek i uchwytów do mebli

Współcześnie dużą popularność zyskały szafki bez żadnych gałek. Warto jednak zauważyć, że utrudniają one utrzymanie frontów w czystości - szczególnie w przypadku mebli kuchennych, które niejednokrotnie otwieramy brudnymi rękami. Ślady palców są wyjątkowo widoczne na powierzchni błyszczących drzwiczek.

Modne stają się powoli jeszcze inne rozwiązania - np. klamki. Raczej nie sprawdzą się przy niewielkich szafkach, ale świetnie będą prezentować się np. przy antycznej, masywnej szafie na ubrania. Pojawiają się też uchwyty meblowe wpuszczane, które są montowane na stałe we frontach. Nie można ich potem wymienić, co jest ich ogromną wadą.

- Jak niewielkim kosztem zafundować sobie metamorfozę pomieszczenia? To proste. Meble można przemalować, a wymiana uchwytów nada im zupełnie nowego wyglądu. Możesz wybrać te w stylu retro albo zdecydować się na bardzo nowoczesne. Cały pokój będzie wyglądać całkowicie inaczej! - radzi Małgorzata Machnicka, architekt wnętrz.

