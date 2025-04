Drzwi przesuwne to świetne rozwiązanie do małych mieszkań, w których pozwalają lepiej zagospodarować przestrzeń i zaoszczędzić miejsce. Są proste w montażu i stosunkowo tanie, świetnie pasują do nowoczesnych wnętrz, ponieważ wyglądają o wiele bardziej nietypowo niż te standardowe.

Reklama

Z pewnością ich wadą jest jednak kiepska izolacja dźwięków - tłumią wszelkie hałasy o wiele mniej skutecznie niż tradycyjne drzwi. Drzwi przesuwne mogą być widoczne po otwarciu albo skryte w specjalnej kasecie. Dzięki temu rozwiązaniu pobliska ściana nie będzie się obijać np. od klamki.

Drzwi przesuwne - nowoczesne rozwiązanie, czy znany patent?

Co ciekawe, chociaż drzwi przesuwne wydają się zupełnie nowym pomysłem, były znane już przed wojną - wtedy służyły do oddzielania reprezentacyjnych części domu, np. eleganckiego salonu od jadalni.

Zazwyczaj drzwi przesuwne otwierają się ciszej niż te klasyczne. Można zdecydować się także na wersję jednoskrzydłową, która pozwala na zainstalowanie specjalnego systemu automatycznego zamykania, dzięki któremu łatwiej będzie osobom starszym lub poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Skrzypiące drzwi? To już nie będzie problem! Zobacz, jak sobie z tym poradzić!

Drzwi przesuwne naścienne

Skrzydło drzwi przesuwa się po specjalnej prowadnicy, którą montuje się albo do sufitu, albo bezpośrednio nad otworem drzwiowym. Drzwi są widoczne w jednym pomieszczeniu. Ich zaletą jest banalnie prosty montaż, funkcjonalność, niewielki koszt i wprowadzanie do mieszkania powiewu nowoczesności.

Należy je montować raczej w dużych pomieszczeniach, w których nie zależy nam na zyskaniu dodatkowego metrażu, a raczej na nadaniu całości ciekawego wyglądu. W tym przypadku ściana obok drzwi musi być wolna - nie da się tam np. postawić mebli.

Jako skrzydło drzwi przesuwnych naściennych można zastosować w zasadzie... każde skrzydło drzwiowe bez zawiasów.

Nowoczesne drzwi zlicowane ze ścianą - to jest piękne!

Drzwi przesuwne w kasecie

Drzwi przesuwne, które mają chować się w kasecie, idealnie byłoby zaplanować już na etapie projektowania wnętrza. Jeśli to jednak okazało się niemożliwe, trzeba to zrobić przynajmniej zanim zostaną postawione ścianki działowe. Drzwi przesuwne chowające się w kasecie nie zajmują miejsca, co stanowi ich ogromną zaletę - dzięki temu zyskuje się w pomieszczeniu dodatkowe miejsce, pozwalające np. na ustawienie mebli.

Gdy chcemy zdecydować się na to rozwiązanie, a ściany działowe są już zbudowane, należy skrzydło drzwi z prowadnicą zakryć dodatkową ścianką z karton-gipsu.

Reklama

Zobacz także:

Naklejki 3D na drzwi - jak w kilka sekund odmienić całe wnętrze?

Garderoba w sypialni - jak skutecznie zaaranżować to rozwiązanie?