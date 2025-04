Chociaż święto zakochanych obchodzimy w Polsce stosunkowo od niedawna, wygląda na to że na dobre zadomowiło się w naszym kraju. To bardzo miły zwyczaj - oczywiście, okazywać uczucia powinniśmy nie tylko 14 lutego, ale dzięki Walentynkom mamy dodatkową mobilizację do wyjścia na randkę ze swoim ukochanym lub obdarowania go kartką z miłosnym wyznaniem.

Walentynkowe gadżety

Z Walentynkami tradycyjnie kojarzy się kolor czerwony, jednak niektóre dodatki w naszym przeglądzie są również w innych barwach. W tym dniu obowiązkowy jest motyw serca!

Większość dodatków świetnie ozdobi nasze mieszkania również po 14 lutego! A niektóre z naszych propozycji będą również uroczym upominkiem walentynkowym - proponujemy np. termofor w serduszka, lusterko w kształcie serca lub czerwony kocyk.

