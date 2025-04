Już doskonale wiesz, że lubimy kupować fajne rzeczy w przystępnych cenach. Pewnie dlatego tak często zaglądamy do sklepów IKEA. Można tam znaleźć wiele fajnych rzeczy do domu w bardzo dobrych cenach. Ostatnio nawet pisałyśmy promocji w Ikei do -80%, w której czasie można było kupić m.in. krzesła przecenione ze 169 zł na 49 zł.

IKEA to prawdziwa kopalnia praktycznych akcesoriów do kuchni, sypialni czy salonu. Znajdziesz tam śliczne poszewki na poduszki, świeczniki, pledy, ręczniki, ramki na zdjęcia, zastawy stołowe, garnki, lustra i wiele innych. My tym razem postanowiłyśmy wybrać dodatki, których cena nie przekracza 20 zł. Zobacz, co udało się nam znaleźć.

Świecznik PARLBAND - Ikea

Lampion w złotym kolorze to dodatek, który pasuje zwłaszcza do wnętrz urządzonych w stylu glamour, ale nie tylko - uwielbiamy szalone połączenia.

Świecznik na tealighty ma 10 cm wysokości, możesz postawić go na komodzie, toaletce lub choćby w łazience. Kosztuje 19,99 zł i jest dostępny zarówno stacjonarnie jak i w sklepie internetowym.

fot. Materiały prasowe

Ramka RIBBA - Ikea

Zdjęcia ustawione lub powieszone w ramkach sprawiają, że mieszkanie staje się przytulne i od razu widać, kto w nim mieszka.

Z ramkami w dobrej cenie, możesz stworzyć naprawdę bogatą kompozycję. Już za 14,99 zł kupisz ramki RIBBA o wymiarach 23 x 23 cm. W ofercie Ikei są też ramki w czarnym kolorze - warto je ze sobą łączyć.

fot. Materiały prasowe

Pojemniki na żywność PRUTA - Ikea



Zestaw 17 plastikowych pojemników to wydatek zaledwie... 17,99 zł. Przechowywanie pustych pojemników nie wymaga wiele miejsca - można wkładać jeden w drugi. Pojemniki można wkładać do zamrażarki i lodówki.

fot. Materiały prasowe

Poszewka SOLLAUG - Ikea

Bawełniana poszewka w czarne i białe pasy kosztuje teraz tylko 9,99 zł, ma wymiary 40 x 40 cm. Regularna cena tej poszewki to 14,99 zł, więc nawet poza promocją się opłaca.

fot. Materiały prasowe

Pluszak SMASLUG - Ikea

Jeśli masz dzieci i zabierasz je ze sobą na zakupy, z pewnością nieraz próbują naciągnąć cię na zakup kolejnej maskotki... Przez sklep Ikea trudno przejść omijając dział dziecięcy, w którym tych pluszaków jest mnóstwo.

Pluszowe koty, psy, misie, świnie, sowy, a nawet wielbłądy można uprać w pralce. Zdarzają się oczywiście egzemplarze droższe, jednak cena większości z nich nie przekracza 25 złotych. Pies SMASLUG kosztuje dokładnie 19,99 zł, jest dostępny zarówno online jak i stacjonarnie.

fot. Materiały prasowe

