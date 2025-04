Sezon wyprzedażowy trwa, a na łowców okazji czyha wiele pokus. Chociaż przeceny kojarzą nam się zazwyczaj z gigantycznymi obniżkami cen w sklepach odzieżowych, to wyprzedaże nie omijają również sieciówek z dodatkami do mieszkania.

O tej porze warto zaopatrzyć się np. w ozdoby choinkowe i świąteczne gadżety, które można upolować za grosze i zachować do grudnia. Przed świętami tego typu akcesoria są przecież znacznie droższe! Ja co roku na początku stycznia wyszukuję tanie dekoracje na choinkę - zazwyczaj obniżki sięgają -70%. Po co przepłacać przed samym Bożym Narodzeniem?

Zakupy z głową: 10 zasad kupowania na wyprzedażach

W galerii zebrałam 10 bardzo przecenionych dodatków do domu, które wpadły mi w oko podczas buszowania po sklepach wnętrzarskich. Szczególnie kusi mnie niebieski kocyk z Zara Home, przeceniony o sporo ponad połowę!