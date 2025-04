Nie musisz wycinać dyni, aby efektownie ją ozdobić. Tradycyjny Jack-o’-lantern, czyli lampion z wydrążonymi groźnymi oczami, wygląda przerażająco, ale istnieją też o wiele bardziej oryginalne pomysły na udekorowanie halloweenowej dyni. Można to zrobić za pomocą sprayu, zwykłych markerów, dekoracyjnych cyrkonii, kawałków filcu, a także brokatu. Zobacz, jak ozdobić dynię bez wycinania wzorków.

Po co wykonywać skomplikowane manewry nożem, wydrążając dynię, skoro groźne miny i złowrogie spojrzenia można po prostu namalować? Wyciągnij z szuflady czarny marker lub cienkopis i popuść wodze fantazji.

Dokładne obmalowanie wzorkami calutkiej dyni z pewnością zabiera sporo czasu, ale nie musisz przecież decydować się na drobniutkie ornamenty, które wymagają ogromnej precyzji. Narysuj halloweenową dynię, pajęczynę albo napisz coś naprawdę strasznego. I gotowe!

fot. Jak ozdobić dynię bez wycinania: malowanie markerem/Adobe Stock, Africa Studio

Jeśli chcesz udekorować dynię na kolorowo, zamiast markera sięgnij po farbki. Najlepsze będą akrylowe, dostaniesz je w większości marketów oraz sklepów z gadżetami do domu. Do zabawy możesz zaangażować także dzieci - niech każdy z was udekoruje swoją dynię w wybrany sposób.

Możecie namalować groźne miny, zabawne kształty albo ciekawe, bajeczne ornamenty. Ogranicza was tylko wyobraźnia. Pomalowana dynia powinna schnąć od kilku do kilkunastu godzin - pamiętaj, aby nie wystawiać jej wówczas na działanie gorąca czy wilgoci.

fot. Jak ozdobić dynię bez wycinania: malowanie farbami/Adobe Stock, JenkoAtaman

Jeśli chcesz, aby halloweenowa dynia pasowała do twojego wnętrza, możesz udekorować ją w stylu glamour. Wykorzystaj do tego czarny oraz złoty spray, a także biały i czarny marker (lub farbki i cienki pędzelek).

Dynie ułóż na warstwie gazet, a następnie dokładnie pomaluj je sprayem. Pamiętaj, aby robić to na zewnątrz - na balkonie lub w ogrodzie. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie namaluj dodatkowe ozdoby lub pozostaw dynie w takiej wersji. Najpiękniej będą wyglądać ułożone obok siebie.

fot. Jak ozdobić dynię bez wycinania: malowanie sprayem/Adobe Stock, Iuliia

Brokat to prawdziwy hit, jeśli chodzi o dekoracje na Halloween, święta, Sylwestra czy jakąkolwiek inną okazję. Doskonale wygląda, choć praca z nim bywa kłopotliwa - można narobić sobie bałaganu. Niemniej jednak warto przygotować przynajmniej jedną brokatową dynię - w wersji na śmiesznie lub bardziej glamour. Możesz też dokupić do nich sztuczne pająki - będzie naprawdę przerażająco!

Dynie pomaluj farbkami lub sprayem na dowolne kolory, a kiedy wyschną, pokryj je klejem do brokatu (są dostępnie w sklepach plastycznych oraz niektórych drogeriach) i obficie posyp brokatem. Kiedy klej lekko przeschnie, delikatnie otrzep dynie miękkim pędzelkiem i pozostaw do pełnego wyschnięcia.

fot. Jak ozdobić dynię bez wycinania: ozdabianie brokatem/Adobe Stock, igishevamaria

