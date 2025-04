Choinki a ekologia



Jeszcze niedawno sztuczne drzewka były uważane za ekologiczne. Dlaczego? Wiele osób twierdziło, iż kupując choinki sztuczne nie przykładamy się do nadmiernej eksploatacji lasów. Jednak przykrym faktem jest, że w żaden sposób sztuczne choinki nie pomagają nam w ochronie środowiska. Wręcz przeciwnie: są bardzo szkodliwe, zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i o ich utylizację. Gdy wreszcie zdecydujemy się na rozstanie z naszym drzewkiem, żadna z opcji utylizacji nie wpłynie dobrze na przyrodę: jeśli zdecydujemy się na spalenie go, do atmosfery przenikną trujące opary. A kiedy po prostu wyrzucimy wysłużoną choinkę na śmietnik to jej rozkład może trwać nawet kilkaset lat!

Sztuczne choinki wytwarza się z substancji, których wydobywanie jest szkodliwe dla środowiska, a proces ich produkcji powoduje pyły, gazy i wyziewy zakładów chemicznych. Biodegradacja choinki trwa bardzo długo, gdyż składa się ona ze związków PCV, a rozkład tych trwa ponad 400 lat.

Sztuczna elegancja



Mimo wszystkich negatywów, sztuczne choinki mają też swoje zalety. Przede wszystkim są ekonomiczne - sztuczne drzewko kupuje się raz na kilka lat, podczas których wytrwale służyć nam będzie w każde święta. Co więcej, jest o wiele łatwiejsza w utrzymaniu, niż żywa choinka: nie sypią się z niej igły, ani nie trzeba jej podlewać. Ona po prostu stoi i cieszy oko domowników. Należy również wspomnieć, iż czasy brzydkich sztucznych straszydeł z PRL-u odeszły w niepamięć. Teraz plastikowe choinki przypominają żywe rośliny i są jak najbardziej eleganckie.

Werdykt:



Sztuczne choinki obecnie, jeśli chodzi o wygląd, w niczym nie ustępują żywym iglakom. Nie można jednak zapominać o ich szkodliwym wpływie na środowisko. Jeśli dbasz o naszą planetę, odradzamy ci zakup plastikowego drzewka. Jeśli jednak przede wszystkim liczy się dla ciebie praktyczność zakupu, sztuczna choinka jest dla ciebie idealnym rozwiązaniem.